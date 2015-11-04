«Хетафе»: как стать клубом, который никто не любит

<p><em>«Ни сезона без сенсаций», – примерно под таким девизом последние годы проходит жизнь скромного испанского клуба <a href="https:///teams/gtf#squad" target="_blank">«Хетафе»</a>. На этот раз клуб задумал переехать из одноименного города в любое другое место на карте Испании, если из этого можно будет извлечь выгоду. «Бомбардир» рассказывает подробности истории и напоминает, чем вообще в последние годы прославилась «синяя» команда.</em></p> <p>В Испании совершенно точно нет более ненавистной команды, чем «Хетафе». У «Барселоны» и «Реала» есть множество недоброжелателей, но это в основном идейная вражда. «Хетафе» не любят практически все, включая нейтральных болельщиков. Но за пределами страны не все понимают разницу между этой командой и условными «Леванте» или «Гранадой», к которым относятся намного спокойнее.</p> <p>Причина в том, что «Хетафе» – команда, у которой нет каких-то ценностей. В нынешнем виде клуб существует больше 30 лет, но за это время не сумел обзавестись ни историей, ни победами, ни легендами. Даже нормальным прозвищем. Наиболее приличным оправданием существования «синеньких» в футболе может служить их статус фарм-клуба мадридского «Реала». Воспитанники «бланкос» довольно часто отправляются играть в ближайшее «примадридье». Там у них либо есть шанс проявить себя и вернуться. Либо «забить» и провести блеклую карьеру непосредственно на «Колисеум Альфонсо Перес» перед парой тысяч болельщиков.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8071407" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Низкая посещаемость – еще одна причина, по которой «Хетафе» хочется поскорее убрать из Примеры. 18 тысяч болельщиков собираются на матчи команды минимальное количество раз за сезон. Руководство прекрасно знает об этом и позволяет себе самые нелепые поступки. Едва ли не каждый год с «Эль Хета» случаются истории, которые потом легко превращаются в анекдоты.</p> <p>Самая известная – о том, как клуб принял за потенциального покупателя гастарбайтера из местного ресторана. Пришел в офис клуба. Нарядный. Сказал, что представляет интересы катарских инвесторов. Был приглашен в VIP-ложу и накормлен. Фактически договорился об инвестициях в команду. Обман раскрыли случайно – нашелся в офисе человек, умеющий работать с поисковиками. И никто не удивился, что подобное произошло именно с «Хетафе».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446633725_Педро Леон.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>В прошлом году лидер команды Педро Леон не допускался к тренировкам и играм из-за своей высокой зарплаты. Она мешала включить полузащитника в заявку, так как иначе превышался лимит по расходам. Пытались продать (лучшего игрока!), но по контракту 50% от сделки забирал бы себе «Реал», как бывший клуб. В итоге заявка разгрузилась через несколько месяцев, но вновь не без комичности. Главный тренер Космин Контра узнал о том, что его выкупили у «Хетафе» китайцы из клуба «Гуанчжоу». Румын открыто признавался, что ехать в Азию не хочет, но выбора нет.</p> <p>Разумеется, после подобных решений к руководству «Хетафе» относятся с недоверием и ожиданием очередного спектакля. Будь у команды серьезное количество болельщиков, возможно, они могли бы влиять на ситуацию. Но те родственники и друзья футболистов, что ходят на стадион сейчас, вмешаться в решения президента клуба Анхеля Торреса точно не могут.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7593935" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>На прошлой неделе появились новые впечатляющие слухи про жизнь «Хетафе». Клуб рассматривает возможность переезда в другой город страны из-за конфликта с местными властями. О каких-то деталях не говорят – даже примерные варианты городов отказались перечислить. Торрес лишь подчеркнул, что видеть в своем городе клуб Примеры хотели бы многие. Самое очевидное объяснение подобных слухов – президент «синеньких» просто шантажирует власти Хетафе, которые теряют интерес к команде и желание вкладывать деньги в ее существование. А «синенькие» по своему образу жизни сильно напоминают российские клубы. Живы ровно до тех пор, пока местные власти готовы вкладывать деньги. Даже стадион и тот принадлежит городу, а не «Хетафе».</p> <p>Еще четыре года назад мэрия приняла решение сократить субсидии в команду с 3,5 миллионов евро до 1,5. Сейчас чиновники сменились, но пересматривать условия они готовы только в сторону уменьшения суммы. Больше того – они пообещали, что переезд будет стоить Торресу 60 миллионов евро штрафа. Об этом даже было составлено специальное соглашение, которое то ли истекло, то ли продолжает действовать – мнение сторон в вопросе расходится.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446633849_Сарабия.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Все в Испании понимают, что переезд клуба из одного города в другой – практически нереализуемая затея. Вдобавок, нет никакого доверия Торресу, который постоянно делает громкие заявления. В расписании назначенного на 20 ноября собрания Совета Директоров клуба нет пункта обсуждения идеи переезда. Президент давно хочет избавиться от клуба, но требует слишком много денег. Сейчас он может лишиться последней выгоды и отчаянно пытается этого избежать. Но самое интересное, что на волне истерики он действительно может заключить соглашение о переезде клуба. А затем пропасть. Или переложить ответственность за реализацию на других людей. В любом случае, в ближайшие годы анекдоты про «Хетафе» в Испании не закончатся.</p> <p><a href="https:///articles/443646" target="_blank"><strong>Флоро и фауна. Почему за «Сассуоло» хочется болеть каждый тур</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/440001" target="_blank">Вишневый сад. «Борнмут» - клуб, за который пора начинать фанатеть</a></strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/11-4-2015-10-57-47-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>