10 лучших голов прошедшего уик-энда

<p><em>Пушечный выстрел Нолито, идеальный удар Салаха и классный проход Феррейра-Карраско. «Бомбардир» представляет подборку лучших голов европейских выходных.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>10 место: Кристиан Бентеке</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/liv" target="_blank">«Ливерпуль»</a></p> <p><strong>Матч: </strong><a href="https:///online/80218" target="_blank">«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 1:1</a></p> <p>Гол, подаривший Юргену Клоппу бурную радость, победным так и не стал. Однако мастерство Бентеке, всеми силами пытающегося доказать Клоппу свою состоятельность, мы отметить обязаны.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8057003" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>9 место: Пауло Дибала</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/juv" target="_blank">«Ювентус»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84502" target="_blank">«Ювентус» - «Аталанта» - 2:0</a></p> <p>Куда полетел Марко Спотьелло? Этот вопрос назреет у вас сразу после просмотра этого видео, но у нас есть совет. Внимательно приглянитесь к траектории полета мяча. Она меняется прямо в полете!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8056171" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>8 место: Янник Феррейра-Карраско</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/atm" target="_blank">«Атлетико»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84099" target="_blank">«Атлетико» - «Валенсия» - 2:1</a></p> <p>Голкипер «Валенсии» Хауме Доменек несколько раз пожалел, что его рост не позволяет перекрывать весь низ ворот. Бельгиец Феррейра-Карраско разобрался с несколькими соперниками и вогнал мяч в угол! Вратарь был бессилен.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8057474" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>7 место: Матье Вальбуэна</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/lyo" target="_blank">«Лион»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80617" target="_blank">«Лион» - «Тулуза» - 3:0</a></p> <p>Наш старый знакомый Матье Вальбуэна снова напомнил о себе! Если проявить себя в Лиге чемпионов у «Лиона» толком не получается, то в чемпионате клуб имеет возможность отрываться на своих соперниках. «Тулузе» подопечные Фурнье отгрузили три мяча, а Вальбуэна стал одним из главных творцов командного успеха.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8051638" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>6 место: Фелипе Андерсон</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/laz" target="_blank">«Лацио»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///teams/liv" target="_blank">«Лацио» - «Торино» - 3:0</a></p> <p>Футболисты «Торино» уже мысленно закончили матч, но бразильский полузащитник «Лацио» продолжал издевательства над соперником. Третий гол в матче, случившийся под самый свисток, получился великолепным.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8057410" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>5 место: Ромэйн Алессадрини</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/mar" target="_blank">«Марсель»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/80615" target="_blank">«Лилль» - «Марсель» - 1:2</a></p> <p>У полузащитника «Марселя» было куча времени и пространства, но он принял нестандартное решение. Обводящий удар Алессадрини едва не угодил в стойку ворот, а траектория мяча выглядит просто поразительной!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8056810" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>4 место: Хави Гуэрра</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/rav" target="_blank">«Райо Вальекано»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84103" target="_blank">«Райо Вальекано» - «Эспаньол» - 3:0</a></p> <p>Гол Хави Гуэрры довершил разгром и без того сдавшегося соперника. Мастерством опытного форварда «Райо» стоит насладиться!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8051657" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>3 место: Илья Максимов</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/anj" target="_blank">«Анжи»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/81010" target="_blank">«Зенит» - «Анжи» - 5:1</a></p> <p>Гол Максимова ничем не помог «Анжи». «Зенит» после этого встрепенулся и не оставил сопернику никаких шансов. Однако красота обводящего удара полузащитника «Анжи» все-таки заслуживает внимания.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8053252" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>2 место: Нолито</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/sel" target="_blank">«Сельта»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84097" target="_blank">«Сельта» - «Реал» - 1:3</a></p> <p>Пушечный выстрел Нолито застал врасплох абсолютно всех! Лидер «Сельты» подарил партнерам надежду на спасение, но те его почин поддержать не смогли.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8053363" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>1 место: Мохамед Салах</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/rom" target="_blank">«Рома»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/84501" target="_blank">«Фиорентина» - «Рома» - 1:2</a></p> <p>Красивый удар Мохамеда Салаха случился под оглушительный свист болельщиков «Фиорентины». Египтянин, правда, в ответ продемонстрировал хорошие манеры, не став праздновать гол в ворота бывшей команды. В нашей же подборке мы отвели этому мячу первое место не только по красоте, но и по важности.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8056753" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/10-26-2015-1-10-05-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>