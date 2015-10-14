Албанию могут отстранить от Евро-2016. Слуцкому дадут миллион. Дайджест событий дня

<p><em>Сиссе шантажирует Вальбуэна интимными фотографиями. У «Зенита» возникли проблемы с защитниками. Роналду в очередной раз получил «Золотую бутсу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч Белоруссия - Македония установил антирекорд</strong></span></p> <p>На заключительный матч отборочного цикла к Евро-2016 между сборными <a href="https:///teams/bru" target="_blank">Белоруссии</a> и <a href="https:///teams/mak" target="_blank">Македонии</a> пришло 1545 зрителей. Напомним, встреча состоялась на стадионе "Борисов-Арена" и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает издание "Прессбол", поединок установил новый антирекорд домашних матчей белорусов.</p> <p>Предыдущий был установлен также в Борисове на игре восьмого тура с Люксембургом (2:0), на матч пришло 3482 зрителя. Самой посещаемой в нынешнем отборочном цикле стала встреча шестого тура с Испанией, на которой присутствовало 13 121 человек.</p> <p><a href="https:///articles/445236" target="_blank"><strong>Александр Панов: «Слуцкому по силам совмещать посты в ЦСКА и сборной»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стало известно, где продолжит карьеру Роналдиньо</strong></span></p> <p>Бывший полузащитник сборной Бразилии <a href="https:///player/2355" target="_blank"><strong>Роналдиньо</strong></a> может продолжить карьеру в малазийском клубе "Паханг", сообщает UOL.</p> <p>Также интерес к 35-летнему бразильцу проявляет клуб из Швейцарии, название которого пока не разглашается.</p> <p>Напомним, что в последнее время Роналдиньо защищал цвета мексиканского "Керетаро", после чего отправился на родину, подписав контракт с "Флуминенсе". Из-за недостатка игровой практики футболист разорвал отношения с клубом, но заявил, что еще намерен продолжить выступления на высоком уровне.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сиссе и еще три футболиста обвиняются в шантаже Вальбуэна</strong></span></p> <p>Экс-нападающий сборной Франции <a href="https:///player/4127" target="_blank"><strong>Джибриль Сиссе</strong></a> и еще трое футболистов взяты под стражу по обвинению в вымогательстве у полузащитника "Лиона" <a href="https:///player/4123" target="_blank"><strong>Матье Вальбуэна</strong></a>, сообщает Yahoo! Sports.</p> <p>По материалам, которые попали в распоряжение журналистов, предметом шантажа стало частное видео сексуального содержания, которое принадлежит Вальбуэна. Полиция Версаля проводит расследование по этому эпизоду, представители Сиссе заявили, что он невиновен и должен быть в скором времени освобожден.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» может остаться без ключевых защитников</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> будет испытывать серьезные проблемы с игроками оборонительной линии перед матчем 12-го тура российской Премьер-лиги с "Кубанью".</p> <p><a href="https:///player/6986" target="_blank"><strong>Игорь Смольников</strong></a> получил травму в матче за сборную России в Кишиневе. Он повредил приводящую мышцу. Точные сроки восстановления зависят от результатов повторного обследования и динамики восстановления. По предварительной информации, Смольников рискует пропустить от двух до трех недель.</p> <p>Защитники Александр Анюков и Доменико Кришито вынуждены пропускать занятия в общей группе по состоянию здоровья. Кришито пропустил последние два матча "Зенита" в Лиге чемпионов с "Гентом" и в российской Премьер-лиге с "Ростовом" из-за травмы ноги. Анюков после матча с "Ростовом" пока тренировался только по индивидуальной программе.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444766900_20151009_gaf_u56_152.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду в четвертый раз получил «Золотую бутсу»</strong></span></p> <p>Звезде <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a> была вручена "Золотая бутса" на торжественной церемонии, которая состоялась в Мадриде. Со стороны "Королевского клуба" также присутствовали Рафаэль Бенитес и президент Флорентино Перес.</p> <p>Напомним, что 30-летний форвард сборной Португалии уже в четвертый раз получает данный приз. Этим он установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года. Первым обладателем этой награды стал португалец Эйсебио, а в прошлом году – нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фибел: «Витсель действительно хотел уйти из «Зенита»</strong></span></p> <p>Защитник саранской <a href="https:///teams/mor" target="_blank">"Мордовии"</a> <a href="https:///player/29457" target="_blank"><strong>Томас Фибел</strong></a> рассказал о желании хавбека "Зенита" Акселя Витселя прошедшим летом перейти в "Ювентус".</p> <p>"Да, это правда. Я знаю, что он хотел уйти, и я его понимаю. С "Зенитом" он выиграл все, что мог, и ему хотелось выйти на новый уровень. Плюс он примерный семьянин, и его семья также хотела сменить место жительства", - сказал Фибель.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вместо Албании на Евро может поехать Дания</strong></span></p> <p>УЕФА может отстранить <a href="https:///teams/iab" target="_blank">сборную Албании</a> от участия в чемпионате Европы 2016 года.</p> <p>Албанцы успешно завершили отборочный турнир, обыграв сборную Армении (0:3), что дало им возможность впервые в истории пробиться на континентальное первенство. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что решающий матч носил договорной характер. Сообщается, в частности, что албанцы предложили нескольким игрокам соперника по 500 тысяч евро за обеспечение нужного результата.</p> <p>В связи с этими сведениями УЕФА проведет свое расследование. Если Албания будет исключена из списка участников Евро-2016, то ее место на турнире займет сборная Дании, а в стыковых матчах вместо датчан будут играть сербы.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слуцкий получит один миллион премиальных за выход на Евро</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> получит от РФС один миллион евро в качестве премиальных за выход национальной команды на Евро-2016.</p> <p>"Сумма премиальных для тренера сборной в случае решения задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы была оговорена еще при прежнем тренере команды Фабио Капелло. Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро", - сообщает источник в РФС.</p> <p>Премии получат и игроки. В этом случае конкретная сумма будет зависеть от количества игрового времени, которое провел футболист в матчах отбора.</p> <p><a href="https:///articles/445253" target="_blank"><strong>Тест: Как сильно вы болеете за сборную России?</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Голландия осталась без Евро-2016</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/ned" target="_blank">Сборная Голландии</a> уступила команде <a href="https:///teams/cze" target="_blank">Чехии</a> (<strong><a href="https:///online/66395" target="_blank">2:3</a></strong>) в последнем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016, оставшись за бортом финальной стадии турнира. Турки с минимальным счетом добились успеха в противостоянии со сборной Исландии (<a href="https:///online/66396" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>).</p> <p><a href="https:///news/445279" target="_blank"><strong>Группа А</strong></a></p> <p><a href="https:///news/445281" target="_blank"><strong>Группа В</strong></a></p> <p><a href="https:///news/445280" target="_blank"><strong>Группа Н</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445224" target="_blank"><strong>Шрек, Гибралтар и расисты. Почему мы не забудем отборочные матчи Евро-2016</strong></a></p>