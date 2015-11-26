Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Балтика - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Самые сексуальные спортивные журналистки


    3.8
    Голосов: 6
    26.11.2015 18:16
    Любому мужчине всегда приятно, когда на него с экрана смотрит красивая девушка. А еще лучше, когда она еще и неплохо разбирается в спорте. «Бомбардир» представляет подборку главных красавиц спортивного телевидения.

    Любому мужчине всегда приятно, когда на него с экрана смотрит красивая девушка. А еще лучше, когда она еще и неплохо разбирается в спорте. "Бомбардир" представляет подборку главных красавиц спортивного телевидения.

    Инес Сайнс (Мексика)

    Лара Альварес (Испания)

    Кирсти Галахер (Шотландия)

    Мелисса Терьо (Франция)

    Ирина Шадрина (Россия)

    Роберта Сетими (Бразилия)

    Анна Кастерова (Россия)

    Шарлотта Джексон (Англия)

    Чарисса Томпсон (Англия)

    Эрин Эндрюс (США)  

    Марика Джанини (Италия)

    Ивана Надаль (Аргентина)

    Кристина Дочиану (Румыния)

    Марисоль Гонсалес (Мексика)

    Мелани Коллинз (США)

    Мария Орзул (Россия)

    Самые красивые девушки-арбитры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Gloobal Look Press, zimbio.com, eonline.com, corazul.it, vk.com, instagram.com, twitter.com
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии (39)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Sashka Reshetov
    1448605581
    Уже был такой маиериал
    Ответить
    Sashka Reshetov
    1448605593
    Материал*
    Ответить
    piper65
    1448622560
    отечественный спорт и здесь на последних местах, и это их еще на допинг не проверяли!:)))
    Ответить
    пенек_2
    1448696100
    орзул лет 50 наверно
    Ответить
    alecsanr
    1448786742
    Кто же их всех....!!!!
    Ответить
    Mex-e-rus
    1449131426
    Мексиканка рулит.
    Ответить
    2016
    1449335674
    Инес и Марика - секси)
    Ответить
    6222
    1449661008
    А где же наша Виктория Лопырева? Как по мне, так она очень красивая и сексуальная и спорту придает большое значение. Как про нее могли забыть?
    Ответить
    Кирилл Левоненко
    1472591982
    Ну не знаю насколько там все симпатичны, но вот мне больше всего понравилась Итальяночка, ну и конечно же наша Русская девушка ))) Я в инете её фотки посмотрел, няшная такая )))
    Ответить
    izmalkov
    1581883649
    А, Где Тартакова Софья, слишком простенькая и скромная что-ли?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+