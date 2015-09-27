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  • Флоро и фауна. Почему за «Сассуоло» хочется болеть каждый тур

Флоро и фауна. Почему за «Сассуоло» хочется болеть каждый тур

<p><em>После распада связки Дзадза – Берарди многие эксперты «вернули» <a href="https:///teams/sas" target="_blank">«Сассуоло»</a> в число аутсайдеров. «Нероверди» не только опровергают слова унылых скептиков, но и уверенно держат место в тройке лидеров. «Сассуоло» наряду с «Интером» - последняя команда Серии А, которая в этом сезоне еще не проигрывала. «Бомбардир» разбирается в причинах этого феномена.</em></p> <p>«Жeлaниe. Oнo cильнee пapa, элeктричeствa и дaжe aтoмнoй энepгии» — с такой татуировкой вошел в новый сезон защитник «Caccуoлo» Фрaнчeскo Aчepби. Она напоминает ему о тех временах, когда он лежал в реанимации со страшной болезнью – раком яичек. Ее последствия до сих пор дают о себе знать. После очередной победы «Сассуоло» Ачерби поехал в клинику: раз в месяц он обязан проверяться у врачей во избежание возможных рецидивов. Десятки операций, боль на грани потери сознания, навязчивые мысли об уходе из футбола… Все это осталось позади. В настоящем – лидерство в обороне «нероверди» и планы стать капитаном сборной Италии.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443347442_Консильи.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Желание.</strong> За счет него «Сассуоло» оказался в тройке лидеров. Костяк команды составляют игроки, отторгнутые топ-клубами. Один из лидеров прошлого чемпионата по количеству совершенных сейвов Андреа Консильи по непонятным причинам не был принят в «Наполи». Вместо него неаполитанцы подписали Мариано Андухара – и эта ошибка стала роковой в борьбе за ЛЧ. Защитник Паоло Каннаваро был выдворен из «Наполи» с формулировкой «не подходит под тактические нюансы Рафаэля Бенитеса». Федерико Пелузо был засмеян фанатами «Юве», у Ачерби не пошло в «Милане», а подававшие большие надежды Давиде Бьондини, Никола Сансоне и Флоро Флорес топ-клубами упорно игнорировались. Перед началом этого сезона наставник «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо решил собрать их в одну команду. Не получилось прорваться к грандам поодиночке – будем строить топ-клуб на месте.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443347454_Флоро Флорес.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><strong>Желание.</strong> За счет него можно выигрывать даже без ударной связки форвардов. Симоне Дзадза еще в июне ушел в «Ювентус», а Доменико Берарди в первом тайме матча с «Наполи» получил тяжелую травму – на восстановление ушло больше месяца. В обстановке тотального отсутствия конкуренции неожиданно засверкал талант Антонио Флоро Флореса. В прошлом году форвард прославился тем, что усыновил брошенного в поезде ребенка, и теперь судьба отвечает ему взаимностью. Три гола в стартовых турах обеспечили заботливому папе звание одного из лучших бомбардиров Серии А.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443347464_Ач.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><strong>Желание. </strong>Оно не поможет «Сассуоло» завоевать золото. Но побороться за место в Лиге Европы – вполне. «Сассуоло» — динамично развивающийся клуб, готовящийся к решающему прыжку. Клуб уже давно не воспринимают как унылого борца за 17-е место, но и о борьбе за еврокубки говорят осторожно. «Давайте дождемся марта. Раньше о борьбе за Лигу Европы говорить бессмысленно. Сейчас мы с ребятами рассуждаем только о выживании», — опустил Ачерби журналиста с небес на землю. В этих словах весь «Сассуоло». Команда, которая не витает в облаках, но имеет желание и здоровые амбиции.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442891" target="_blank">Остров везения. Почему лидерство «Интера» - стечение обстоятельств</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=440747" target="_blank">Счастье «Фрозиноне». Самая красивая футбольная история этого лета </a></strong></p>

Италия. Серия А Италия Сассуоло Флоро Флорес Антонио Консильи Андреа Дзадза Симоне Ачерби Франческо Берарди Доменико
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