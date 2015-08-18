Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие

Очередной пермяк, словенский стоп-кран, невезучие участники дерби и блюститель «сухого закона» из «Терека» - в сборной неудачников 5-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Очередной пермяк, словенский стоп-кран, невезучие участники дерби и блюститель «сухого закона» из «Терека» - в сборной неудачников 5-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Антигерои 5-го тура РФПЛ

Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит») (с)



Общая оценка: 0/10

Чем запомнился: фееричными ляпами

А помните, как еще совсем недавно определенная группа болельщиков предлагала убрать Игоря Акинфеева в запас сборной и поставить на его место Лодыгина? Мол, наелся он уже игрой в футболке национальной команды, да еще и славный свой рекорд в Лиге чемпионов обновил недавно. Но его коллега с берегов Невы не отстает – в матче с «Краснодаром» весь «Зенит» был, что называется, в ударе, однако мимо ляпов Лодыгина мы пройти не могли. Застыл в полупозиции в эпизоде с первым пропущенным голом, затем нелепо завалился в бок после нехитрого удара Лаборде и пустил мяч под ногами. Отдаем Юрию капитанскую повязку? Однозначно!

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Правый защитник. Кирилл Комбаров («Спартак»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 3/10

Чем запомнился: нереализацией моментов

Хоть «Спартак» и проиграл, но однозначно худшими игроками в матче у красно-белых были немногие. В частности, одним из них стал Кирилл Комбаров, который по задумке Аленичева должен был вместе с братом Дмитрием работать на износ, выжигая свою бровку от и до. Но что-то явно в тот вечер пошло у защитника не так: через его зону армейцы постоянно организовывали свои атаки, а уже на противоположном краю поля Кирилл запорол верный момент, проиграв дуэль Акинфееву.

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Центральный защитник. Дмитрий Белоруков («Амкар»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: гармонично подменил «присевшего» на лавку Черенчикова

Убрал Гаджи Гаджиев из основного состава экс-капитана нашей антисборной прошлого тура Ивана Черенчикова, и оборона «Амкара» сразу же расцвела и запахла. По крайней мере так думал наставник пермяков. Но не тут-то было: трудовое знамя подхватил многолетний напарник Ивана Дмитрий Белоруков, от которого уж точно никто не ждал такой блеклой игры. Видимо, сказывается на опытном оборонце возраст: в матче с «Анжи» Дмитрий проиграл львиную часть единоборств и совершил лишь один отбор – это худший показатель в туре. До Черенчикова Белоруков, конечно, не дотянул, но пропуск в наш антирейтинг он получает заслуженно.

Центральный защитник. Тони Шуньич («Кубань»)

Прямые обязанности: 3/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: потерялся на поле вместе со всей командой

Проиграть нынешнему «Рубину» уже само по себе становится зазорным. А уж поражения по всем статья от развеселой «Кубани» образца прошлого тура едва ли кто-то ожидал всерьез. Но краснодарцы к делу подошли основательно: в атаке смотрелись блекло, зато в обороне предоставили сопернику полную свободу действий. И Тони Шуньич был одним из самых ярких конформистов в составе «Кубани» - ни в атаке помочь, ни в защите отпор атаке казанцев дать.

Левый защитник. Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Прямые обязанности: 3/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: не попал в игру

У ЦСКА в дерби со «Спартаком» получилось взять верх, но команда Леонида Слуцкого превзошла красно-белых далеко не по всем статьям. Двух кандидатов армейцы по итогам матча делегировали в нашу антисборную, и если у Бибраса Натхо позиционно есть «сильные» конкуренты, то достойной альтернативы Кириллу Набабкину не нашлось. Не самым надежным образом действовал на левой бровке защитник ЦСКА: в атаке часто ошибался, что приводило к контратакам «Спартака», частенько позволял пройти себя в обороне.

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Опорный полузащитник. Далибор Стеванович («Мордовия»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: примерил на себя роль стоп-крана команды

На старте сезона «Мордовию» Андрея Гордеева изрядно лихорадит. В прошлом туре саранчане благодаря огромному запасу везения (и абсолютно нулевой реализации моментов со стороны «Терека») удалось увезти из Грозного одно очко, однако в стенах самарского стадиона "Металлург" команду постигла закономерная неудача. «Уфа» Колыванова «Мордовию» переиграл по всем статьям, и олицетворением этого поражения стал полузащитник хозяев Далибор Стеванович, который провел едва ли не худшую игру в карьере. Словенец проиграл практически все единоборства, лишь в 35 процентах случаев его передачи доходили до адресатов – такое количество брака для игрока уровня Премьер-Лиги недопустимо.

Опорный полузащитник. Иван Маевский («Анжи»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: абсолютно ничем

На данном этапе ругать «Анжи» за несвязную игру глупо –команда прошла «очищение» ФНЛ, сменила главного тренера, и теперь все ждут от Юрия Семина чудес. Но пока что получается далеко не все: в Перми махачкалинцы вроде бы чаще били, вроде бы охотнее шли в обыгрыш и вроде бы должны были выигрывать. Но вот именно это «вроде» спутало Семину все карты. В центре поля «Анжи» выглядел разбитым, и не последнюю роль в этом сыграл новобранец команды Иван Маевский, который оказался не способен ни мяч подержать, ни атаку прервать.

Правый полузащитник Александр Самедов («Локомотив»)

Прямые обязанности: 3/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: обилием неточных передач

Тяжелой для Александра получилась игра с «Тереком». В отсутствии старания его упрекнуть будет трудно, ведь Самедов старался и ассистировать партнерам, и брать игру на себя. Но так уж получилось, что за последнее время данный матч для крайнего полузащитника «Локомотива» получился самым неудачным: несмотря на несколько заработанных на себе штрафных, Александр слишком уж много передач отправил либо в никуда, либо в неудобную для партнеров зону. Ну а результат на табло – 0:0.

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Левый полузащитник. Александр Ставпец («Урал»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: самой ранней заменой в туре

Когда игрока меняют после одного сыгранного тайма, то здесь можно более ничего не добавлять. Ставпец не то чтобы не попал в игру – он сыграл просто никак, не создав у ворот «Динамо» ничего мало-мальски похожего на опасный момент. В результате после перерыва ему было доверено место на скамейке запасных – вместо него на поле вышел Никита Бурмистров. Который, к слову, в прошлом туре уже гостил в нашей антисборной. Кажется, левый фланг полузащиты «Урал» у нас узурпировал надолго.

Нападающий. Артем Дзюба («Зенит»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: стабильностью

Выбор Дзюбы в антисборную объясняется одним фактом – уже на протяжении длительного времени экс-форвард «Спартака», сыграв первые свои матчи в футболке питерцев довольно неплохо, возвращается на привычный для себя уровень. А именно – не забивает, мало двигается, выглядит неуклюже. В игре с «Краснодаром» Артем выглядел инородным телом в и без того непрочных построениях «Зенита», чем в очередной раз доказал то, что питерцам позарез необходим еще один нападающий.

Нападающий. Заур Садаев («Терек»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: не нарушил «сухой» закон «Терека»

Присоединяться к критике Рашида Рахимова не будем – все-таки «Терек» играет не так уж плохо. Нашли взаимопонимание игроки средней линии, у чужих ворот хватает опасных моментов. А голов-то все нет и нет. В прошлом матче с «Мордовией» с первых минут на поле вышел Мбенге, теперь Рашид Маматкулович решил сделать ставку на местных воспитанников. Впрочем, авансов Заур Садаев не оправдал – забить у него тоже не получилось, но хуже того то, что он в отличие от сенегальца еще и в созидании не преуспел.

Тренер. Андре Виллаш-Боаш («Зенит»)

Выбор состава: 5/10

Выбор тактики: 3/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: очередной порцией «нытья» про лимит

Португалец продолжает разочаровывать – в последнее время ему не нравится абсолютно все. То лимит не угодил, то в обойме его команды, как оказывается, недостаточно хороших игроков. Странно слышать это от тренера самой богатой команды лиги, не правда ли? А тут еще и «Зенит» под его руководством смачно плюхнулся в лужу. Непонятно, как Виллаш-Боаш настраивал своих парней на игру, что потом на поле у них перестало получаться практически все. Ну и заменами наставнику спасти матч не удалось.

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