А вы смотрели лучший матч года?

На стадионе в Тбилиси две испанские команды разыграли Суперкубок УЕФА в самом крутом поединке этого года «Бомбардир» приводит 9 доказательств того, что этот матч можно пересматривать вечно.

Доказательство №1: Эвер Банега открывает счет уже на 3-й минуте прямым ударом со штрафного

Доказательство №2: Лионель Месси отвечает тем же самым

Доказательство №3: Еще один точный удар со штрафного, и вновь Месси

Доказательство №4: Гениальный пас Суареса и гол молодого игрока «Барселоны» Рафиньи

Доказательство №5: Луис Суарес делает счет разгромным

Доказательство №6: Хосе Антонио Рейес отыгрывает один матч, что, казалось, ничего уже не значит

Доказательство №7: Пенальти, и Кевин Гамейро сокращает разрыв до минимума. На скамейке «Севильи» приподнялись все

Доказательство №8: Новичок Евгений Коноплянка оформляет сенсацию и автоматически делает «Севилью» любимцем всей Европы

Доказательство №9: Педро ставит точку в этом сумасшедшем матче, который, вероятно, стал для него последним в каталонском клубе

Этот трофей стал для «Барселоны» уже четвертым в 2015-м году. Впереди Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

«Барселона» – «Севилья» – текстовый онлайн матча