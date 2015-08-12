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А вы смотрели лучший матч года?

На стадионе в Тбилиси две испанские команды разыграли Суперкубок УЕФА в самом крутом поединке этого года «Бомбардир» приводит 9 доказательств того, что этот матч можно пересматривать вечно.

Доказательство №1: Эвер Банега открывает счет уже на 3-й минуте прямым ударом со штрафного

Доказательство №2: Лионель Месси отвечает тем же самым

Доказательство №3: Еще один точный удар со штрафного, и вновь Месси

Доказательство №4: Гениальный пас Суареса и гол молодого игрока «Барселоны» Рафиньи

Доказательство №5: Луис Суарес делает счет разгромным

Доказательство №6: Хосе Антонио Рейес отыгрывает один матч, что, казалось, ничего уже не значит

Доказательство №7: Пенальти, и Кевин Гамейро сокращает разрыв до минимума. На скамейке «Севильи» приподнялись все

Доказательство №8: Новичок Евгений Коноплянка оформляет сенсацию и автоматически делает «Севилью» любимцем всей Европы

Доказательство №9: Педро ставит точку в этом сумасшедшем матче, который, вероятно, стал для него последним в каталонском клубе

Этот трофей стал для «Барселоны» уже четвертым в 2015-м году. Впереди Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

«Барселона» – «Севилья» – текстовый онлайн матча

Суперкубок УЕФА Лига чемпионов Барселона Севилья Месси Лионель Банега Эвер Коноплянка Евгений Эмери Унаи Энрике Луис
Комментарии (9)
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Forint
1439367276
Что с языком Алвеса? под пилюлями чтоли, упоролся?!
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korba(D)
1439369630
Лучший, не лучший я не знаю. Но мне понравилось!
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vovinzone
1439369962
Вот это матч! Сколько страсти! Вот это камбэк!
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iiiiiws
1439378216
шоу года , может быть , мач - нет.
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Forint
1439379352
уже заголовок поменяли
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_____MAKC_____
1439380703
Отличный матч - очень запоминающийся!!!!
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NS1488
1439382657
Ну матчем назвать это шоу можно с натяжкой...
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VIPded
1439390408
Интересно, был подробный сценарий или просто краткая задача довести шоу до пенальти? )))
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Аvi-8
1439395752
Классный матч, смотел с огромным удовольствием, еще большего интереса к игре прибавило появление на поле моего земляка - Коноплянки. Думаю, все таки, справедливым итогом была бы серия пенальти, но увы, это Барса, почти всегда доводят все до конца, хотя болел за Севилью )
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