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  • Новый контракт Моуринью, Слуцкий - в сборной России. Дайджест событий дня

Новый контракт Моуринью, Слуцкий - в сборной России. Дайджест событий дня

<em>Российские клубы узнали своих соперников в плей-офф еврокубков. Жозе Моуринью подписал с «Челси» новый контракт. «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал. </em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ</strong></span><br /> <br /> В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.<br />  <br /> <u>Группа A:</u> Чили, Хорватия, Нигерия, США.<br /> <u>Группа B:</u> Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.<br /> <u>Группа C:</u> Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.<br /> <u>Группа D:</u> Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.<br /> <u>Группа E:</u> ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, <strong>Россия</strong>.<br /> <u>Группа F:</u> Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай. <br />  <br /> Турнир начнется 17-го октября.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>Страховая компания "Росгосстрах" с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с "Росгосстрахом" будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.<br />  <br /> "Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого "Газпрому" чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт "Газпром", уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло", - сообщил источник. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Слуцкий — новый главный тренер сборной России</strong></span><br /> <br /> ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер<strong><b> Леонид Слуцкий </b></strong>по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.  <div> </div> Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=437026"><br /> Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</a><br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438155">От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов</strong></span><strong><br /> <br /> </strong>В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:<br /> <br /> Путь чемпионов:<br />  <br /> "Астана" (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)<br /> "Скендербеу" (Албания) — "Динамо" (Загреб, Хорватия)<br /> "Селтик" (Шотландия) — "Мальме" (Швеция)<br /> "Базель" (Швейцария) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)<br /> "БАТЭ" (Беларусь) — "Партизан" (Сербия)<br />  <br />  <br /> Путь представителей лиг:<br />  <br /> "Лацио" (Италия) — "Байер" (Германия)<br /> "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия)<br /> "Спортинг" (Португалия) — <strong>ЦСКА (Россия)</strong><br /> "Рапид" (Австрия) — "Шахтeр" (Украина)<br /> "Валенсия" (Испания) — "Монако" (Франция)<br /> <br /> Первые матчи плей-офф пройдут  18-19  августа, ответные – через неделю.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы</strong></span><br /> <br /> Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации  Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.<br />  <br /> "Альтах" – "Белененсеш"<br />  <br /> "Жилина" – "Атлетик"<br />  <br /> "Стяуа" – "Русенборг"<br />  <br /> "Заря" – "Легия"<br />  <br /> "Витория" (Пльзень) – "Войводина"<br />  <br /> "Милсами" – "Сент-Этьен"<br />  <br /> "Яблонец" – "Аякс"<br />  <br /> "Янг Бойз" – "Карабах"<br />  <br /> "Мельде" – "Стандард"<br />  <br /> ПАОК – "Брондбю"<br />  <br /> "Бордо" – "Кайрат"<br />  <br /> "Лех" – "Видеотон"<br />  <br /> "Динамо" (Минск) – "Зальцбург"<br />  <br /> "Работнички" – <strong>"Рубин"</strong><br />  <br /> "Слован" – "Хайдук"<br />  <br /> "Атромитос" – "Фенербахче"<br />  <br /> "Панатинаикос" – "Габала"<br />  <br /> "Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"<br />  <br /> "Астра" – АЗ<br />  <br /> "Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)<br />  <br /> <strong>"Краснодар" </strong>– ХИК<br />  <br /> "Тун" – "Спарта"<br />  <br /> Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Моуринью подписал новый контракт с «Челси»</strong></span><br /> <br /> Жозе Моуринью остается на "Стэмфорд-Бридж" как минимум до 2019 года.<br /> <br /> "Когда я возвращался сюда, я сказал, что испытываю особенные чувства к этому клубу. С тех пор ничего не изменилось", - комментирует португалец.<br /> <br /> "Думаю, это вполне естественно, что я подписал новый контракт. Я надеюсь, что мы добьемся новых успехов в будущем – для болельщиков, для игроков, для клуба"<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438084">Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»</span><br /> </strong><br /> Главный тренер "Зенита" Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с "Уфой", а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона.<br />  <br /> "Новый стадион "Уфы" не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что "Уфа" не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У "Уфы" отличный тренер и крепкий состав.<br /> <br /> Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает "Зенита" из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всe-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым" - сказал Виллаш-Боаш.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили</span></strong><br /> <br /> Четвертый тур РФПЛ открывали "Терек" и "Мордовия", которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.<br /> <br /> Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко  и один момент не реализовал Мбенге.<br /> <br /> Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.<br /> <br /> <em>7 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена" </em> <br /> <br /> <strong>Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 0:0 (0:0)</strong>   <a target="_blank" href="https:///online/80941">Текстовый онлайн матча</a><br /> <br /> <strong>Терек: </strong>Годзюр, Уциев, Семeнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).<br /> <br /> <strong>Мордовия:</strong> Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).<br /> <br /> <strong>Предупреждения: </strong>Ле Таллек, 15; Иванов, 89.<br /> <br /> <strong>Судья: </strong>Алексей Матюнин<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438093"><br /> Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Лаказетт и «Лион» договорились о продлении контракта</strong></span><br /> <br /> Основной нападающий французского "Лиона" Александр Лаказетт продлит договор с клубом.<br /> <br /> Официально о сделке будет объявлено завтра, однако уже известно, что форвард продлит соглашение на один год (до 2019 года) и получит более выгодные финансовые условия.<br /> <br /> За первую команду "Лиона" Александр Лаказетт выступает с 2010 года.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438130">Что стоит ждать от нового сезона чемпионата Франции</a><br />

Чемпионат Европы Весь мир ЦСКА Краснодар Рубин Россия Ревишвили Нукри Годзюр Ярослав Слуцкий Леонид Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Диктор
1438997151
качалка тренер сборной-КАРАУЛ,
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roma_best09
1439002925
Вилаш Боаш правильно все сказал. Какой лимит!? Кто играть то будет, какой нибудь резервник!? Который будет требовать себе ЗП побольше, потому что играть то больше некому.
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wassiok
1439011909
kairat popal
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Busta Rhumes
1439195650
Боаш прав, надо убирать лимит, и на легионеров ввести какое-то ограничение на качество, например, он должен быть заигран за свою сборную!
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