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  • Трансферные слухи. Измайлов завершает карьеру, Вальбуэна возвращается во Францию

Трансферные слухи. Измайлов завершает карьеру, Вальбуэна возвращается во Францию

<div><em>О завершающем карьеру Измайлове, тяжелой судьбе Божовича, самом странном трансфере «Ювентуса» и де-факто свершившемся переходе Черышева в «Ливерпуль» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник Марат Измайлов готов завершить карьеру, заявил агент игрока Паулу Барбоза. У игрока сейчас имеется два предложения: одно из России, одно – из Саудовской Аравии. Сейчас Измайлов их рассматривает и в случае отрицательного ответа повесит бутсы на гвоздь. Последний сезон Марат провел в «Краснодаре», с которым завоевал бронзу ЧР.</div> <div><br /> «Лион» согласовал условия личного контракта с плеймейкером «Динамо» Матье Вальбуэна. Француз уже известил руководство москвичей о желании вернуться на родину; остается нерешенным лишь вопрос компенсации. «Динамо» хочет продать Вальбуэна не менее чем за 10 млн евро.</div> <div><br /> Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов может перейти во «Фрозиноне». Игрок уже вылетел в Италию на просмотр, сообщает липецкая пресса. Отметим, что в минувшем сезоне «Фрозиноне» пробилось в Серию А.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних переходов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Сербия</strong></span></div> <div><br /> Наставник «Црвены Звезды» Миодраг Божович порывается уйти в отставку. К этой мысли его подтолкнули результаты команды на старте чемпионата: всего лишь 5 очков и место рядом с зоной вылета. Также «Црвена Звезда» уже вылетела из Лиги Европы.</div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Италия</span></strong></div> <div><br /> Руководство «Реала» отказалось продлевать контракт с Пепе, сообщают испанские СМИ. Его следующим клубом может стать «Ювентус», которому предстоит заплатить за португальца 15 млн евро.</div> <div><br /> Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон близок к переходу в «Интер». Скорее всего, он будет обменян на защитника Жуана Жезуса. Напомним, буквально месяц назад Кальехон должен был стать игроком «Атлетико», но переговоры застопорились на самой финишной прямой.</div> <div><br /> Защитник «Гамбурга» Хайко Вестерманн, напрочь проваливший прошлый сезон, получил приглашение от «Ювентуса». Этот трансфер уже окрестили в Германии как потенциально один из самых странных за последние годы, сообщает Die Welt. В небольшом шоке и сам Вестерманн. «Я польщен таким интересом. Больше мне нечего сказать», - признался Хайко.</div> <div><br /> «Болонья» провела успешный раунд переговоров с агентом хавбека «Флуминенсе» Жерсоном. Создающие амбициозный проект болонцы опережают в борьбе за бразильца такие клубы, как «Милан», «Ювентус» и даже «Барселону».</div> <div><br /> Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом. Поводом для этого послужит неожиданное предложение от «Интера»: миланцы сейчас как раз ищут ударного центрфорварда. Герреро известен по своим выступлениям за «Гамбург» в середине 2000-х. Также «Интер» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Саломона Рондона.</div> <div><br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/_I3V0913.JPG" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Англия</span></strong></div> <div><br /> «Ливерпуль» готов увеличить предложение по полузащитнику «Реала» Денису Черышеву до 20 млн евро. По слухам, сам россиянин уже выразил готовность перебраться на «Туманный Альбион». Вероятность сделки почти стопроцентная.</div> <div><br /> Голкипер «Наполи» Мариано Андухар может оказаться в «Миддлсбро». В прошедшем сезоне Андухар не раз допускал грубейшие ошибки, которые стоили неаполитанцам места в Лиге Чемпионов.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Испания</strong></span></div> <br /> Мадридский «Реал» готов провернуть очередную сенсационную сделку. В ряды клуба может вернуться Роберто Сольдадо – форвард, абсолютно потерявшийся в «Тоттенхэме». Сольдадо уже выступал за «сливочных» в середине 2000-х, но составить конкуренцию Раулю и Роналдо не сумел. Кроме того, наставник «Реала» Рафаэль Бенитес хочет видеть в своей команде защитника «Валенсии» Николаса Отаменди. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a>

Весь мир Динамо Црвена Звезда Реал Ливерпуль
Комментарии (18)
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Костя-ФК Барселона
1438627454
Каждый раз интересно читать трансферные слухи, админы молодцы!
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mdu86
1438627862
Марат, думаю мог бы ещё поиграть. Хотя в сентябре уже 33 стукнет!
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Ira55927
1438627985
Вальбуэна сдулся немного
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Ele13
1438628833
Черышеву стоит остаться в Мадриде. Пока Бенитес его использует, всё же Денис привык к испанской лиге, её менталитету. Удачи ему. Главное побольше трудится и верить в себя.
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VIPded
1438631128
Использует Дениса в товарняках, чтобы цену задрать.
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AK--47
1438632305
Ливерпуль все настойчивее и настойчивее, но точно узнать о трансфере тяжело, слухи не всегда подтверждаются.
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Кукуха
1438632920
Интересно, а зачем сливочным Сольдадо? Если только перепродать?..
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kislyi
1438633786
Без вальбуэны Динамо поплввет
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Busta Rhumes
1438670551
Рондон в Интер, Черышев в Ливерпуль и все счастливы)
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3eмлянин
1438880158
доигрались
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