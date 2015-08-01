Трансферные слухи. Де Хеа все ближе к уходу в «Реал», Кака хочет сыграть в России

О нарастающем хаосе в «Динамо», прощальном матче Вальбуэна, новом повороте в судьбе Черышева и желании Кака сыграть в России – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О нарастающем хаосе в «Динамо», прощальном матче Вальбуэна, новом повороте в судьбе Черышева и желании Кака сыграть в России – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Россия

Полузащитник Ян Мвила, жалующийся на факты клубного вымогательства, разгромил свою съемную квартиру и сбежал из «Динамо». По сообщению L’Equipe, Мвила готовится вылететь в Англию, чтобы подписать контракт с «Сандерлендом». Хаос в московском «Динамо» набирает обороты… Полузащитник Ян Мвила, жалующийся на факты клубного вымогательства, разгромил свою съемную квартиру и сбежал из «Динамо». По сообщению L’Equipe, Мвила готовится вылететь в Англию, чтобы подписать контракт с «Сандерлендом». Хаос в московском «Динамо» набирает обороты…



Руководство грозненского «Терека» недовольно выступлениями команды в этом чемпионате. На место наставника команды Рашида Рахимова может прийти Станислав Черчесов. Для Рахимова определяющим станет матч следующего тура – в нем «Терек» дома примет «Мордовию».



ЦСКА продолжает мучительные поиски нового форварда. По слухам, им может стать игрок «Кубани» Ибраима Бальде, выразивший желание покинуть Краснодар. Помешать армейцам приобрести Бальде готов «Анжи».



Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отказался переходить в «Саутгемптон». По сообщению английской прессы, бельгиец даже не стал рассматривать предложение «святых». Причина – желание Ломбертса играть в Лиге Чемпионов. Напомним, ранее Николас не захотел уйти в «Сандерленд».



Вратарь «Локомотива» Гилерме съездил в Краснодар на переговоры с одноименным клубом, сообщает «СЭ». Ожидается, что сразу после получения российского гражданства Гильерме сменит команду.



Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил факт переговоров с плеймейкером «Динамо» Матье Вальбуэна. Французские СМИ осторожно отмечают, что вероятность этого трансфера близка к стопроцентной. Не исключено, завтрашний матч с «Локомотивом» станет последним для Вальбуэна в РФПЛ.



SportItalia сообщает о продвижении переговоров по переходу Акселя Витселя в «Милан». Бельгийский хавбек «Зенита» может быть официально продан в ближайшие дни. Детали готовящейся сделки пока неизвестны.



Таблица летних трансферов РФПЛ SportItalia сообщает о продвижении переговоров по переходу Акселя Витселя в «Милан». Бельгийский хавбек «Зенита» может быть официально продан в ближайшие дни. Детали готовящейся сделки пока неизвестны.



Франция



Центральный полузащитник «Днепра» Джаба Канкава может переехать во Францию: в услугах игрока заинтересован «Реймс». Грузинский хавбек известен тем, что спас жизнь Олегу Гусеву во время памятного матча «Динамо» Киев – «Днепр». В 2005 году Канкава выступал в России, в рядах «Алании».



Таблица летних трансферов Лиги 1







Англия Центральный полузащитник «Днепра» Джаба Канкава может переехать во Францию: в услугах игрока заинтересован «Реймс». Грузинский хавбек известен тем, что спас жизнь Олегу Гусеву во время памятного матча «Динамо» Киев – «Днепр». В 2005 году Канкава выступал в России, в рядах «Алании».



Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес не рассчитывает в будущем сезоне на Дениса Черышева. Главным фаворитом в борьбе за россиянина считается «Ливерпуль». Также не прочь вернуть Черышева «Вильярреал», в котором он провел последний сезон на правах аренды.



«Челси» обозначил свою главную трансферную цель на август. Им стал вингер «Лацио» Антонио Кандрева, чья игра очень импонирует наставнику «синих» Жозе Моуриньо. Сколько лондонцы готовы заплатить за Кандреву, пока не сообщается.



«Астон Вилла» продолжает «разрывать» трансферный рынок. Бирмингемцы близки к покупке экс-защитника сборной Англии Джулиона

Лескотта. Также «Вилла» ведет интенсивные переговоры с форвардом Димитаром Бербатовым.



Форвард «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в «Бенфике». Нападающий совершенно не оправдал надежды болельщиков, войдя в неофициальную десятку худших приобретений «шпор» за последние десятилетия.



Таблица летних трансферов АПЛ Форвард «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в «Бенфике». Нападающий совершенно не оправдал надежды болельщиков, войдя в неофициальную десятку худших приобретений «шпор» за последние десятилетия.



Италия



Наставник «Сампдории» Вальтер Дзенга может быть отправлен в отставку уже в эти выходные. Главным кандидатом на роль сменщика является Луиджи Дель Нери, который пообещал вернуть в Геную Антонио Кассано. Дзенга провел за «Сампу» лишь один матч: в нем команда была уничтожена «Войводиной» 0-4.



Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Фиорентине». Сегодня клубы провели успешные переговоры, однако главный тренер «фиалок» Пауло Соуза не испытывает большой радости от возможного сотрудничества с Балотелли. Главным фаворитом в борьбе за «СуперМарио» остается «Лацио».



«Интер» и «Наполи» готовят обмен. Ряды партенопейцев может пополнить защитник Жуан Жезус, а ряды «нерадзурри» - форвард Хосе Кальехон. Вероятность сделки довольно высока.



Полузащитник «Орландо» Кака не исключил своего скорого возвращения в Европу. «Я хочу сыграть на ЧМ-2018 в России. У меня есть огромная мотивация, поэтому вы еще увидите того Кака, который когда-то феерил в «Милане» - добавил игрок.



Таблица летних трансферов Серии А Полузащитник «Орландо» Кака не исключил своего скорого возвращения в Европу. «Я хочу сыграть на ЧМ-2018 в России. У меня есть огромная мотивация, поэтому вы еще увидите того Кака, который когда-то феерил в «Милане» - добавил игрок.



Германия



Полузащитник «Интера» Джердан Шакири может перейти в «Боруссию». Клубы уже провели первые переговоры. В споре за Шакири дортмундцы надеются обойти своих злейших врагов из «Шальке».



Таблица летних трансферов Бундеслиги



Испания



Наставник «МЮ» Луи Ван Гаал согласился продать голкипера Давиде Де Хеа в «Реал». Голландец отмечает, что Де Хеа не хочет играть за «Манчестер», а насильно удерживать вратаря он не собирается. Сделка, скорее всего, будет оформлена перед началом первого тура английской Премьер-Лиги.