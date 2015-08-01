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Трансферные слухи. Де Хеа все ближе к уходу в «Реал», Кака хочет сыграть в России

<div> <div><em>О нарастающем хаосе в «Динамо», прощальном матче Вальбуэна, новом повороте в судьбе Черышева и желании Кака сыграть в России – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <br /> Полузащитник Ян Мвила, жалующийся на факты клубного вымогательства, разгромил свою съемную квартиру и сбежал из «Динамо». По сообщению L’Equipe, Мвила готовится вылететь в Англию, чтобы подписать контракт с «Сандерлендом». Хаос в московском «Динамо» набирает обороты…</div> <div><br /> Руководство грозненского «Терека» недовольно выступлениями команды в этом чемпионате. На место наставника команды Рашида Рахимова может прийти Станислав Черчесов. Для Рахимова определяющим станет матч следующего тура – в нем «Терек» дома примет «Мордовию».</div> <div><br /> ЦСКА продолжает мучительные поиски нового форварда. По слухам, им может стать игрок «Кубани» Ибраима Бальде, выразивший желание покинуть Краснодар. Помешать армейцам приобрести Бальде готов «Анжи».</div> <div><br /> Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отказался переходить в «Саутгемптон». По сообщению английской прессы, бельгиец даже не стал рассматривать предложение «святых». Причина – желание Ломбертса играть в Лиге Чемпионов. Напомним, ранее Николас не захотел уйти в «Сандерленд».</div> <div><br /> Вратарь «Локомотива» Гилерме съездил в Краснодар на переговоры с одноименным клубом, сообщает «СЭ». Ожидается, что сразу после получения российского гражданства Гильерме сменит команду.</div> <div><br /> Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил факт переговоров с плеймейкером «Динамо» Матье Вальбуэна. Французские СМИ осторожно отмечают, что вероятность этого трансфера близка к стопроцентной. Не исключено, завтрашний матч с «Локомотивом» станет последним для Вальбуэна в РФПЛ.</div> <div><br /> SportItalia сообщает о продвижении переговоров по переходу Акселя Витселя в «Милан». Бельгийский хавбек «Зенита» может быть официально продан в ближайшие дни. Детали готовящейся сделки пока неизвестны.<br /> <strong><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank"><br /> </a></strong><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франция</strong></span><br /> <br /> Центральный полузащитник «Днепра» Джаба Канкава может переехать во Францию: в услугах игрока заинтересован «Реймс». Грузинский хавбек известен тем, что спас жизнь Олегу Гусеву во время памятного матча «Динамо» Киев – «Днепр». В 2005 году Канкава выступал в России, в рядах «Алании».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437268" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1741592_876011119141951_685535777_n.jpg" width="580" height="490" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес не рассчитывает в будущем сезоне на Дениса Черышева. Главным фаворитом в борьбе за россиянина считается «Ливерпуль». Также не прочь вернуть Черышева «Вильярреал», в котором он провел последний сезон на правах аренды.</div> <div><br /> «Челси» обозначил свою главную трансферную цель на август. Им стал вингер «Лацио» Антонио Кандрева, чья игра очень импонирует наставнику «синих» Жозе Моуриньо. Сколько лондонцы готовы заплатить за Кандреву, пока не сообщается.</div> <div><br /> «Астон Вилла» продолжает «разрывать» трансферный рынок. Бирмингемцы близки к покупке экс-защитника сборной Англии Джулиона <br /> Лескотта. Также «Вилла» ведет интенсивные переговоры с форвардом Димитаром Бербатовым.</div> <div><br /> Форвард «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в «Бенфике». Нападающий совершенно не оправдал надежды болельщиков, войдя в неофициальную десятку худших приобретений «шпор» за последние десятилетия.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> Наставник «Сампдории» Вальтер Дзенга может быть отправлен в отставку уже в эти выходные. Главным кандидатом на роль сменщика является Луиджи Дель Нери, который пообещал вернуть в Геную Антонио Кассано. Дзенга провел за «Сампу» лишь один матч: в нем команда была уничтожена «Войводиной» 0-4.</div> <div><br /> Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Фиорентине». Сегодня клубы провели успешные переговоры, однако главный тренер «фиалок» Пауло Соуза не испытывает большой радости от возможного сотрудничества с Балотелли. Главным фаворитом в борьбе за «СуперМарио» остается «Лацио».</div> <div><br /> «Интер» и «Наполи» готовят обмен. Ряды партенопейцев может пополнить защитник Жуан Жезус, а ряды «нерадзурри» - форвард Хосе Кальехон. Вероятность сделки довольно высока.</div> <div><br /> Полузащитник «Орландо» Кака не исключил своего скорого возвращения в Европу. «Я хочу сыграть на ЧМ-2018 в России. У меня есть огромная мотивация, поэтому вы еще увидите того Кака, который когда-то феерил в «Милане» - добавил игрок.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Германия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник «Интера» Джердан Шакири может перейти в «Боруссию». Клубы уже провели первые переговоры. В споре за Шакири дортмундцы надеются обойти своих злейших врагов из «Шальке».</div> <div><br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги </a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Испания</strong></span></div> <div><br /> Наставник «МЮ» Луи Ван Гаал согласился продать голкипера Давиде Де Хеа в «Реал». Голландец отмечает, что Де Хеа не хочет играть за «Манчестер», а насильно удерживать вратаря он не собирается. Сделка, скорее всего, будет оформлена перед началом первого тура английской Премьер-Лиги.</div> <div><br /> <a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a><br />  </div>

Весь мир Реал Ливерпуль Сандерленд Динамо Марсело
Комментарии (58)
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Боба32
1438463220
Так хочется что бы Черышев в Ливерпуль перешёл!
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Red-White Sakhalin
1438479131
Черышеву только не в РФПЛ, а станет и как остальная масса наши игроков..
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lavostri
1438497018
Шатова бы пристроить в европу, в России у него больше нет роста(((( Выход с лимитом легионеров не поможет Выход один русским играть в европе
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ArtNow
1438497123
Черышев лучше нас понимает что ему нельзя в Россию. Так что не переживайте.
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kidd-75
1438503275
Хаос в московском "Динамо" набирает обороты… Он и не убывал никогда
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DmitryKravch3
1438504786
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Кукуха
1438505187
Поскорей бы в Динамо всё нормализовалось, хватит с них срача.
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kasper1979
1438505951
,,Кака,, в динамо)))
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komandos99
1438507823
С Де Хеа конечно притомили уже
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ANDY38
1438531785
Де Хеа - в Реал! пусть развалит команду))))
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