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    «Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром


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    Голосов: 1
    29.07.2015 13:53
    Эпатажный португальский тренер выдал очередную острую цитату, посоветовав жене Рафаэля Бенитеса следить за диетой своего мужа, а не говорить о нем. «Бомбардир» собрал все слова Жозе Моуринью, которыми он задевал окружающих все эти годы.
    Эпатажный португальский тренер выдал очередную острую цитату, посоветовав жене Рафаэля Бенитеса следить за диетой своего мужа, а не говорить о нем. "Бомбардир" собрал все слова Жозе Моуринью, которыми он задевал окружающих все эти годы.

    Жозе Моуринью против фанатов "Арсенала"

    "Скучный, скучный "Челси"? Я думаю, что скучно − это провести десять лет без трофеев. Ты поддерживаешь клуб, ждешь, ждешь столько лет без чемпионства – вот это действительно скучно".

    Жозе Моуринью против Арсена Венгера

    "Мы создаем реальные проблемы для команды Венгера, и я думаю, что он, как вы, англичане, это называете, вуайерист. Арсен любит подсматривать за другими людьми. В фильмах показывают таких людей, у которых дома стоит большой телескоп, и с его помощью они наблюдают за остальными. Венгер, должно быть, один из них. И, честно говоря, это уже болезнь. Потому он и говорит постоянно о "Челси", прямо остановиться не может".

    Жозе Моуринью против журналиста

    "Я и мои люди в футбольном мире - это топ. А ты в журналистском мире - дерьмо. Ты антимадридист, антимоуринист, и вопросы ты всегда задаешь провокационные и негативные. Мне говорили, что ты сукин сын, но я не думал, что настолько… Контролируй свои источники и думай, что говоришь".

    Жозе Моуринью против арбитра Фила Дауда

    "Вы слишком жирный, чтобы судить, вы должны уйти в отставку".


    Жозе Моуринью против "Тоттенхэма"

    "Как говорят у нас в Португалии, "Тоттенхэм" привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что "шпоры" приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая мечтала лишь не пропустить. Это нечестно".

    Жозе Моуринью против конкурентов по АПЛ

    "Когда в "Челси" пришел Абрамович, клуб покупал себе титул. Теперь так делают наши соперники".

    Жозе Моуринью против чемпионата Испании

    "Я был в Испании, и мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что я выиграл титул с рекордом в 100 очков, на нашем счету был 121 гол, но при этом мы сыграли всего три или четыре матча в сезоне".

    Жозе Моуринью против тики-таки

    "Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть".

    Жозе Моуринью против финансового фэйр-плей

    "Когда УЕФА вводил правила финансового фэйр-плей, они хотели уравнять все клубы. Однако большие команды, которые уже давно занимают ведущие роли в футболе, остаются теми, кто больше всего тратит. "Реал", "Барселона", "Бавария" и "МЮ" имеют преимущество в этой ситуации".

    Жозе Моуринью против Клаудио Раньери

    "В Милане я учил итальянский по пять часов в день в течение нескольких месяцев, чтобы общаться с журналистами и болельщиками. Но меня все равно упрекали в том, что я отношусь к ним недостаточно уважительно. А тот же Раньери после пяти лет работы в Англии с трудом мог поздороваться на английском".

    Жозе Моуринью против Криштиану Роналду

    "Я имел честь тренировать даже Роналдо. Не этого, а настоящего, бразильского Роналдо".

    Жозе Моуринью против Лионеля Месси

    "Барселона – известный культурный город с множеством театров. Вполне может быть, этот славный малый обучался актёрскому мастерству в каком-нибудь из них".

    Жозе Моуринью против судей

    "Если бы арбитры извинялись после каждой ошибки, то мой телефон был бы постоянно занят".


    Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы

    "Если я перед игрой предложу команде посмотреть фильм "Гладиатор" — как бы чтобы повысить мотивацию игроков, ребята поднимут меня на смех или вызовут доктора".

    Жозе Моуринью против скромности

    "Думаю, у меня есть проблема: я становлюсь лучше во всех областях работы с самого начала карьеры. Развитие шло во многих направлениях: в том, как я читаю игру, как готовлюсь к матчам, как тренирую команду, в методологии... Чувствую себя все лучше и лучше".
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный инстаграм "Челси", АПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии165
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 сентября 2015, 23:27

      Конечно, говорит он слишком громкими словами, но, надо признать, доля правды в некоторых из них есть.

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      Рейтинг: +28

      boi1231 8 августа 2015, 01:21

      трусливый хвастунишка,вызывающий отвращение!

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      Рейтинг: +26

      JevgeniN 3 августа 2015, 15:48

      Подскажите, почему в матче за СК Англии Челси произвел 4 замены?

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер > JevgeniN 15 августа 2015, 11:26

      Потому, что правилами Суперкубка предусмотрено до 6-ти замен с каждой стороны.

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:02

      Моуриньо неправильно поступил (((

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 02:11

      Это из серии:"Я плакал!!". Вот мутант человек ))

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      Рейтинг: +69

      Garri98 1 августа 2015, 18:15

      был особенным, стал Конченным

      1
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      Рейтинг: +8

      kalaek 1 августа 2015, 10:03

      лучший

      0
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 1 августа 2015, 02:09

      Мауриньо есть моуриньо его не изменить

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      Рейтинг: +17

      bombardir001 1 августа 2015, 02:07

      Прошу не матерится будьте вежливы

      0
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      Рейтинг: +11

      19Dinamo23 31 июля 2015, 21:59

      моуриньо такой (плохой человек), но про ффп и роналду правильно сказал

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