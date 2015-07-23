Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки


    5
    Голосов: 2
    23.07.2015 23:51
    Генеральным продюсером нового общедоступного спортивного канала «Матч-ТВ» назначена Тина Канделаки. Известная телеведущая и руководитель одной из крупнейших компаний страны. «Бомбардир» вспоминает самые яркие проекты Канделаки.
    Генеральным продюсером нового общедоступного спортивного канала «Матч-ТВ» назначена Тина Канделаки. Известная телеведущая и руководитель одной из крупнейших компаний страны. «Бомбардир» вспоминает самые яркие проекты Канделаки.
    «Самый умный»
    Наиболее известный проект Канделаки стартовал в 2003 году и успешно шел десять лет. Талантливые дети пытались говорить быстрее Тины, чтобы в итоге получить статуэтку сурка. Общая концепция программы была создана в Британии, но российская версия считается одной из самых успешных. В том числе и за счет ведущей. Половину жизни «Самого умного» Канделаки была еще и продюсером программы, плотно ассоциируясь именно с ней. Были и иные проекты, но образ эффектной женщины, способной выплевывать слова со скоростью пулемета закрепился прочнее всего. После закрытия программы взаимодействие с детьми и образованием начало осуществляться через проект «Умная школа».
    «Умная-школа.рф» - это первая краудсорсинговая социальная сеть в сфере образования. Сайт объединяет свыше пяти тысяч учителей и экспертов в области образования и позволяет принимать участие в реформе образования путем внесения правок и широкого обсуждения положений законопроекта и федеральных государственных образовательных стандартов. В ноябре 2011 года сайт «Умная-школа.рф» получил «Премию Рунета» как лучший русскоязычный проект в сфере науки и образования», – говорится в тексте описания проекта на сайте Канделаки. На деле деятельность «Умной школы» ограничилась двумя законодательными инициативами и несколькими интервью с профильными чиновниками. Очевидно, что с «Самым умным» получалось более эффектно и заметно. Канделаки лучше многих понимает значение роли ведущего для телевизионного проекта. Значит, можно надеяться, что на новый канал позовут действительно лучших.

    «Нереальная политика»
    Показательная история того, что Канделаки действительно умеет упаковать и дорого продать никому не нужный продукт. Ток-шоу, которое первые несколько месяцев не хотели смотреть даже сами авторы, после появления Тины в качестве ведущей начало резко набирать популярность у зрителей. Едва ли не впервые в рунете в качестве серьезной рекламной площадки была использована социальная сеть – «Одноклассники». Выведя программу на приличный уровень, принадлежащая Канделаки компания «Апостол» продала права на продукт телеканалу «РЕН-ТВ». Там она выходила около года, потом на такой же срок переехала на «НТВ», после чего уверенно закрылась. Три года существования продукта, который совершенно не отличался от большинства иных ток-шоу о политике, наглядно доказывают его невысокое качество. Однако грамотный пиар и последующая продажа позволили «Апостолу» запустить целый интернет-канал. На который, впрочем, всем было плевать, так что его тоже закрыли. Российский футбол сейчас является продуктом, который никто не хочет покупать. И общая негласная позиция чиновников заключается в том, что им этот продукт интересен на ближайшие пару лет, а дальше уже как-нибудь сами. Быстро раскрутить и продать – вот основная задача Канделаки на новом посту.

    Ресторан «Тинатин»
    Может показаться, что это единственный из нынешних проектов Тины, который развивается «для души» и отлично вписывается в стереотипы о грузинах. Душевное описание на личном сайте, рассказы о мечте стать ресторатором – почти веришь. Но когда подобное является хобби, то и на практике отношение иное. Вместо качественного аутентичного заведения детище Канделаки стало частью крупного бренда Ginza Project. Много пафоса, высокие цены и все. Отличный способ вложить деньги и возможность время от времени начинать разговор с фразы «В моем ресторане…». Здесь сложно верить в любовь и мечту, но легко углядеть холодный расчет. Поэтому пламенную речь Канделаки о том, что она взялась за новую работу из-за одной только любви к спорту и спортивному образу жизни, не стоит воспринимать слишком всерьез. Но и откровенной ложью эти слова не являются. Просто что-то между. Но зато теперь можно раз в неделю превращать ресторан в студию и делать там отдельную программу. Как минимум, необычно.
    Yota
    Российский провайдер мобильного интернета и производитель бесполезных телефонов – компания «Yota» – один из первых крупных клиентов «Апостола». Сотрудничество длится больше пяти лет и стало очередным примером, как можно в кратчайшие сроки раскрутить продукт. Публикации о мероприятиях на страницах ведущих отечественных газет, выход на Президента страны в конфликте с Роскомнадзором – с «йотой» использовался максимум резервов. В принципе, с тех пор провайдер только набирал обороты. Переход на новые стандарты связи, превращение в оператора мобильной связи, пресловутые телефоны. Для продвижения последних Канделаки задействовала даже Рамзана Кадырова, который публично заявил, что отказывается от буржуйской техники и отныне будет пользоваться только отечественным смартфоном. Таким образом, если для продвижения нового телеканала потребуется привлечь некоторое количество известных лиц, труда это не составит. А государственная поддержка у проекта уже и без того мощнейшая.

    «Калашников»
    Последние проекты Тины Канделаки и «Апостола» складывались не слишком удачно в плане репутации, зато поражали своими размерами. История с раскруткой в социальных сетях «Аэрофлота» обещает аккаунту нового канала огромное количество подписчиков (пусть и не все они будут живыми людьми).
    Сотрудничество с брендом «Калашников» стало очередной ступенью в карьере самой Канделаки и развитии «Апостола». История, которая со всех сторон выглядит как минимум странной – заявлялось, что тендер на разработку нового бренда концерна был организован с нарушением существующего законодательства. При этом предложение «Апостола» на тендере не было самым выгодным финансово, но компания все равно выиграла. Почему это случилось, каждый ответит себе сам. Тем не менее, PR одного из главных символов современной России был отдан на откуп компании Канделаки. Сейчас ей предстоит сделать таким же символом российский футбол.
    ***
    Напоследок несколько слов о том, что до нынешней недели связывало Тину Канделаки и футбол. Если коротко: ничего. Она хорошо общается с Разманом Кадыровым и Сулейманом Керимовым («Апостол» устраивал презентацию Сэма Это’О после его приезда в Махачкалу), точно знакома с Евгением Гинером. И, как кажется, на этом список исчерпывается. Но ей это и не нужно. У нас не так много менеджеров, которые добивались успеха, при этом имеют связи в медиа и государственную поддержку. А еще не несут чушь через интервью и способны своим внешним видом пропагандировать спорт. И тем более таких не стоит искать в российском футболе, поскольку иначе никакой канал вообще не понадобилось создавать.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Тины Канделаки
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Svr34 2 августа 2015, 19:21

      Пакет наш футбол подорожал, еще хотят что бы,футбол стал популярным,раньше исправно приобретал этот пакет, но теперь реально жалко деньги платить этим евреям дармоедам, эта тусовка газпромовская потихоньку начинает раздражать, этим мразям все мало и мало, теперь вот они придумали матч тв,как альтернатива?? Смотреть крепкий орешек с губернеевским биотлоном можно было бы и на россии 2 ,очередной распил на якобы новый проэкт! Когда уж все это закончится,когда нас перестанут считать быдлом,а ни когда,пока мы сами не перестаним давать повод считать себя быдлом,крестьянами ,рабами,одной большой корпарации, упырей газпромовцев. ПС может не по теме ,но этот набирающий обороты беспридел начинает ох как раздрожать......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dm.Arseniev 27 июля 2015, 20:04

      Не понял, о чём статья.
      Какое-то невнятное и слабомотивированное приспускание Т.К.?
      Что она не занимается чем-то постоянно, а "раскручивает и продаёт"?
      И таки что в этом плохого?
      Известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.
      А хорошая раскрутка, пусть даже выполненная "временными" людьми, ещё никому не мешала.
      После этого нужно подхватывать и вести дальше!
      Мы здесь надолго, и сами создаём себе среду обитания, ведь так?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      summerset 27 июля 2015, 06:05

      eta genshina chetko stavit na nugnuju loshad',na tu kotoruju eshe ne zagnali -nasmert'.
      Chto takoe FOTBOL v ponimanii takogo cheloveka ,kak Kandilaki..Eto narkotik dlja bolshej chasti AKTIVNOGO naselenija strany,imeetsja v vidu aktivnyj interes k sportu,takomu massovomu ,kak futbol..Eta publika -FANATOV,LJUBITELEJ,INTERNETNYH I TV- raznyh-filov,zarabatyvaet ogromnuju massu deneg ,gotovyh rasstasja c chast'ju takovyh RADI tol'ko odnogo slova -FUTBOL..Te kto sumeet provernut' vsju massu informacii,sozdav emocional'nyj fon sobytij,obernutyj v privlekatelnye fantiki dostupnyh sredstv MASSOVOK v inete i v TV..MOGNO OSOBO NE NAPRJAGAT'SJA..est' eshe ogromnoe obshestvo avtoljubitelej...sderite s zagranichnyh programm osnovu..naprimer sozdajte klon -programmu ,osla s konem,tak skazat'-o ljubiteljah sportkarah v Rossii i o pop-gonkah mirovogo masshtaba..Publika budet oblivatsja etim informacionnym povidlom..hahooohaaa..A avtor budet sdirat s nee milliony ...poka interes ne ugasnet..a stoit podbrosit' drov,sozdav otdelnyj gonochnyj tur dlja ljubitele lamborgini,ferrari i prochih prelestej v podobie test -program znanyh koncernov i gonok v le'Mans,k primeru..Sama reklama avtobiznesa v takoj strane ,kak Rossija,sfokusiruet OGROMNYE sredstva vokrug interesno,poznavatel'no i otkrovenno-nenavjazchivo -podannogo proekta..Eto REAL'NYE den'gi-den'gi iz NICHEGO..Vsem saljut.(abbalasttime@mail.ru)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      прево 25 июля 2015, 10:12

      Общедоступные каналы обещанные презедентом и где они?
      Опять Мутко с Гершковичем младшим колдуют...
      Кстати пакет "Наш футбол" подоражал с 1.08 с.г на 50%
      и стоит не 149руб ,а 219руб... культивация с популяцией по
      мутковски...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Zizu1990 24 июля 2015, 21:38

      Тина достаточно умная женщина и эффективный менеджер, а каналу, как и вообще стране, в целом, такие необходимы.То, что она с футболом и спортом никак не связана, так Газзаев и Третьяк прекрасные антипримеры людей из спорта в менеджменте. Ну и кто с кем спит, когда и в каких количествах, мне, как мужчине, абсолютно безразлично, оставляю такие темы бабкам на лавках и Малахову в ящике

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Age 24 июля 2015, 20:42

      Народ! Электронные СМИ - это прежде всего пропаганда. Во вторую очередь - продукт для продажи (в смысле - что бы пипл хавал). До Матч-ТВ у нас вообще не было общедоступного спортивного канала. Никто ведь не будет утверждать, что сидел и два часа по России-2 смотрел гонки формулы и т.п.? Так может быть эта тётка сделает то, что будет приятно смотреть? Подождём ругаться?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 24 июля 2015, 20:17

      Есть парочку статей...
      А так Вы правы, например данная статья больше подошла бы глянцевому журналу(Женскому), чем футбольному ресурсу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 24 июля 2015, 19:27

      Никогда "Матч-ТВ" не смотрел,а теперь и не подумаю об этом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 24 июля 2015, 16:51

      валить с этого ресурса!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      arsen09 24 июля 2015, 15:18

      Причем здесь футбол !?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11