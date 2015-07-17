Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Оресте Чинквини: «Мы с Капелло и дальше будем болеть за сборную России»

Оресте Чинквини: «Мы с Капелло и дальше будем болеть за сборную России»

<em>На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Вслед за ним ушли и многие его помощники. Один из них – Оресте Чинквини – дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором отказался признавать провал Капелло, порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах дона Фабио.<br /> <br /> </em><strong>- Не считаете ли вы свою работу в России неудачной?</strong><br /> <br /> - Мы два года прекрасно выполняли свою работу. Затем наступил Чемпионат Мира, где нашей задачей было выйти в плей-офф. Нам не удалось этого сделать, даже несмотря на то, что проиграли только один матч – сборной Бельгии. Мы неплохо стартовали в квалификации Евро-2016, добыли гостевую ничью в Швеции. Нашу судьбу решило двойное поражение от Австрии.<br /> <br /> <strong>- Россия еще поборется за Евро-16?</strong><br /> <br /> - Мы надеемся на это. Австрия – хорошая команда, которая наверняка займет первое место. Но второе также дает право прямого выхода и мне хотелось бы, чтобы это место заняла Россия. Мы с Фабио и дальше будем переживать за российскую сборную. Несмотря ни на что, мы будем вспоминать этот опыт с позитивом. За эти годы футбол в России сделал скачок вперед: скоро здесь пройдет кубок мира, благодаря чему улучшается инфраструктура, строятся красивые стадионы.<br /> <br /> <strong>- В местных газетах разразилась настоящая полемика по поводу зарплаты Фабио.<br /> </strong><br /> - Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что ему длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть.<br /> <br /> <strong><img width="580" height="381" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_11-48-0_674.jpg" /></strong><br /> <br /> <strong>- Российский футбол в кризисе?</strong><br /> <br /> - Он должен прогрессировать через жесткие реформы. В стране приняли новый лимит на легионеров для поддержки молодых игроков. Также российским игрокам необходимо поменять менталитет. Мы с Фабио обратили внимание, что почти никто из сборников не играет за границей. Единственным исключением стал Черышев из «Вильярреала».<br /> <br /> <strong>- Тяжело было преодолевать языковой барьер?</strong><br /> <br /> - Было очень нелегко. Все «прелести» языкового барьера мы испытали на себе. Мы пытались давать указания самостоятельно, пытались передать нерв и эмоции… Но без переводчика нам все равно было никак не обойтись.<br /> <br /> <strong>- В России недавно работал Спалетти. Какого вы мнения о коллеге?</strong><br /> <br /> - Для меня он - один из лучших тренеров. С ним «Зенит» каждый год завоевывал кубки, игроки при нем прибавляли как физически, так и психологически. Я думаю, он тоже столкнулся с языковой проблемой, которая помешала ему еще сильнее реализовать себя. <br /> Но несмотря ни на что, могу сказать: Россия дала нам многое.<br /> <br /> <strong>- Чем планирует заниматься Капелло?</strong><br /> <br /> - Фабио не думает заканчивать карьеру. У него уже сейчас есть два или три готовых предложения.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435594.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России</span></strong></span><br /> </a><br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435684.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло<br /> </span></strong></span></a><br /> <u><strong><a target="_blank" href="http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/esclusiva-tmw-vice-capello-i-problemi-economici-non-ci-hanno-condizionato-705125">Оригинал статьи</a></strong></u><strong><em><br /> <br /> Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br />

Чемпионат Европы Россия Россия Капелло Фабио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лобстер
1437128022
нада было номер 930 сделать
Ответить
severnyj84
1437128794
Капелле надо сказать прощай навсегда!!!!!!
Ответить
vrossiinetfutbola
1437138407
поражаюсь коментам. вы бы лучше рфс критиковали, а не капелло подкалывали! эксперты, ёпть.
Ответить
nik52
1437198126
Те кто подписывал с Капело контракт должны ответить личными деньгами ,чтоб впредь думалию
Ответить
Vector
1437225436
Жаль... до банкротства РФС так и не довёл...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
9
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
128
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+