Оресте Чинквини: «Мы с Капелло и дальше будем болеть за сборную России»

<em>На днях Фабио Капелло расторг контракт со сборной России. Вслед за ним ушли и многие его помощники. Один из них – Оресте Чинквини – дал интервью итальянскому изданию TMW, в котором отказался признавать провал Капелло, порассуждал, почему наш футбол переживает кризис, а также рассказал о дальнейших планах дона Фабио.<br /> <br /> </em><strong>- Не считаете ли вы свою работу в России неудачной?</strong><br /> <br /> - Мы два года прекрасно выполняли свою работу. Затем наступил Чемпионат Мира, где нашей задачей было выйти в плей-офф. Нам не удалось этого сделать, даже несмотря на то, что проиграли только один матч – сборной Бельгии. Мы неплохо стартовали в квалификации Евро-2016, добыли гостевую ничью в Швеции. Нашу судьбу решило двойное поражение от Австрии.<br /> <br /> <strong>- Россия еще поборется за Евро-16?</strong><br /> <br /> - Мы надеемся на это. Австрия – хорошая команда, которая наверняка займет первое место. Но второе также дает право прямого выхода и мне хотелось бы, чтобы это место заняла Россия. Мы с Фабио и дальше будем переживать за российскую сборную. Несмотря ни на что, мы будем вспоминать этот опыт с позитивом. За эти годы футбол в России сделал скачок вперед: скоро здесь пройдет кубок мира, благодаря чему улучшается инфраструктура, строятся красивые стадионы.<br /> <br /> <strong>- В местных газетах разразилась настоящая полемика по поводу зарплаты Фабио.<br /> </strong><br /> - Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что ему длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть.<br /> <br /> <strong><img width="580" height="381" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_11-48-0_674.jpg" /></strong><br /> <br /> <strong>- Российский футбол в кризисе?</strong><br /> <br /> - Он должен прогрессировать через жесткие реформы. В стране приняли новый лимит на легионеров для поддержки молодых игроков. Также российским игрокам необходимо поменять менталитет. Мы с Фабио обратили внимание, что почти никто из сборников не играет за границей. Единственным исключением стал Черышев из «Вильярреала».<br /> <br /> <strong>- Тяжело было преодолевать языковой барьер?</strong><br /> <br /> - Было очень нелегко. Все «прелести» языкового барьера мы испытали на себе. Мы пытались давать указания самостоятельно, пытались передать нерв и эмоции… Но без переводчика нам все равно было никак не обойтись.<br /> <br /> <strong>- В России недавно работал Спалетти. Какого вы мнения о коллеге?</strong><br /> <br /> - Для меня он - один из лучших тренеров. С ним «Зенит» каждый год завоевывал кубки, игроки при нем прибавляли как физически, так и психологически. Я думаю, он тоже столкнулся с языковой проблемой, которая помешала ему еще сильнее реализовать себя. <br /> Но несмотря ни на что, могу сказать: Россия дала нам многое.<br /> <br /> <strong>- Чем планирует заниматься Капелло?</strong><br /> <br /> - Фабио не думает заканчивать карьеру. У него уже сейчас есть два или три готовых предложения.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435594.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России</span></strong></span><br /> </a><br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435684.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло<br /> </span></strong></span></a><br /> <u><strong><a target="_blank" href="http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/esclusiva-tmw-vice-capello-i-problemi-economici-non-ci-hanno-condizionato-705125">Оригинал статьи</a></strong></u><strong><em><br /> <br /> Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br />