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  • Проблемный мальчик. Кому «МанСити» будет платить 200 тысяч фунтов в неделю

Проблемный мальчик. Кому «МанСити» будет платить 200 тысяч фунтов в неделю

<div style="text-align: justify;"><em>Рахим Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" за 49 миллионов фунтов, что стало самым дорогим трансфером английского игрока в истории. "Бомбардир" разобрался в этой сделке и выяснил, что для "Ливерпуля" этот трансфер оказался во всех смыслах выигрышным, а вот "Манчестер Сити" своих проблем совсем не решил.<br /> <br /> </em>"Цена на английских игроков сильно завышена. Стерлинг стоит 50 миллионов фунтов? Санчес был куплен за 32, а Агуэро за 38 миллионов", - негодует Рио Фердинанд. Вообще, Стерлинга и иностранных звезд Премьер-лиги даже не стоит сравнивать по игровым качествам. Всем ясно, что Рахим тому же Агуэро или Давиду Силве в любом случае проиграет. В пользу англичанина говорит лишь его высокий потенциал, который, к слову, еще предстоит реализовать. Но делать это Стерлинг будет уже не в "Ливерпуле", пока выглядящим одним из главных ньюсмейкеров межсезонья.<br /> <br /> <em><img width="580" height="346" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_23-46-56_290.jpg" /></em><br /> <br /> "Красные" активно начинают избавляться от балласта, учитывая ошибки прошлых лет. Уже ушел Глен Джонсон, вскоре покинет команду Марио Балотелли. Рахим Стерлинг мог остаться важной частью нового "Ливерпуля", но его требовательность и взрывной характер идут вразрез с политикой клуба. "Ливерпуль" всегда брал свое командной игрой, не ставя игроков выше интересов коллектива. Стерлингу хотелось быть неприкасаемым, встать выше остальных. Такого ему позволить просто не могли. Клуб, расставшись со Стерлингом, сплотится и сможет добиться куда большего, нежели имея на поле Рахима в его нынешнем состоянии.<br /> <br /> Продажа Стерлинга еще и полностью окупила все приобретения "Ливерпуля" в летнее трансферное окно. Подстраховался клуб и от дальнейших бунтов игрока, решившего подвести коллектив на самой границе перестройки. Он курит кальян и употребляет веселящий газ. Вроде бы вполне обычные выходки для человека, являющегося звездой своего клуба. Это сколько угодно может позволять себе Джек Уилшир – главная часть полузащиты Арсена Венгера в "Арсенале". Но Стерлинг - всего лишь обычный футболист, не ливерпульская звезда, заставляющая болельщиков кататься в экстазе. "Стерлинг – это 20-летний мальчик, который еще ничего не добился и не выиграл", - высказал мнение бывший полузащитник "Ливерпуля" Джон Барнс. Так с каких пор 20-летние мальчик получил право что-то указывать великому английскому клубу?</div> <br /> <img width="580" height="348" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_23-46-10_507.jpg" /><br /> <br /> <div style="text-align: justify;">Летом "Ливерпуль" пригласил в клуб Роберто Фирмино, приход которого выгоднее для клуба как с игровой, так и с финансовой точки зрения. В прошлом сезоне Стерлинг не справился с ролью лидера, когда рядом не оказалось высококлассного партнера. Фирмино, напротив, в "Хоффенхайме" считался главной звездой, поэтому привык вести команду за собой. Роберто прогрессирует из года в год, дорос до сборной Бразилии, а Стерлинг уже два сезона подряд выступает на одном уровне, выезжает на серьезных авансах и отказывается прогрессировать. Тем интереснее будет последить за дальнейшим развитием карьеры бразильца на английской земле.<br /> <br /> У замены Стерлинга на Фирмино в "Ливерпуле" есть лишь один существенный минус – бразильскому новичку понадобится время на адаптацию к игре в Премьер-лиге. Но все это легко перекрывается суммой трансфера Стерлинга. Да-да, все снова и снова упирается в деньги! "Эх, если бы "Ливерпуль" умел так выгодно покупать игроков, как он их продает!", - восклицает Джейми Каррагер. И действительно, у "красных" в последние годы было немало трансферных промашек. Чего стоит только покупка Энди Кэрролла, обошедшегося клубу в 35 миллионов фунтов. Но сейчас пришло время триумфа "Ливерпуля", а его сторонники могут заслуженно плясать от радости!<br />  </div> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/lQWvaiaWssw" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;">"Стерлинг – игрок с выдающимися способностями", - уже успел охарактеризовать футболиста тренер "горожан" Мануэль Пеллегрини. Для его клуба трансфер талантливого англичанина на первый взгляд и правда выглядит неплохим. Денег у шейха Мансура сильно не поубавилось, а Стерлинг, при всех своих минусах, игрок все-таки качественный. Но сильно ли он поможет "Манчестер Сити", где в последние годы наблюдается переизбыток звездных футболистов? Проблемы "Сити" не решить подписанием одного талантливого игрока, который еще и вряд ли поспособствует сплочению коллектива.<br /> <br /> Все идет к тому, что Рахим Стерлинг просто станет в "Манчестере" одним из многих, остановится в развитии, а сборная Англии потеряет очередную звезду. В "Манчестер Сити" Стерлинг будет получать 200 тысяч фунтов в неделю, что ровно в два раза больше, чем мог предложить ему "Ливерпуль". Деньги меняют людей. Об этом не понаслышке знают российские футболисты, хотя и отказываются признаваться. Велика вероятность, что пока "Ливерпуль" готовится вернуться на вершину, Стерлинг будет считать финансы и грустно смотреть на успехи "красных" с противоположной скамейки запасных. Он сам выбрал свой путь, но у "Ливерпуля" впереди другая дорога. А на дорогах принято объезжать кочки.<br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><a href="https:///articles/434939.shtml" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></span><br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div>

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (68)
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Turik_Milan
1436913782
Что-то не нравится что названия заголовков длинные..
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Ливерпуль 2014
1436938138
-\"Велика вероятность, что пока \"Ливерпуль\" готовится вернуться на вершину, Стерлинг будет считать финансы и грустно смотреть на успехи \"красных\" с противоположной скамейки запасных\" Спасибо за оптимистический прогноз, и твои слова да богу в уши
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anfield1984
1436942467
Интересно посмотреть, что будет делать Пеллегрини, когда у Стерлинга начнется очередной \"заход\". С другой стороны, игрок с такой зарплатой на \"лавке\" - это самый веский аргумент руководства при рабочих конфликтах с главным тренером, в общем, тренер МС приобрел себе огромный \"головняк\", как ни крути. А насчет возможного расцвета Ливерпуля, я не стал бы раздавать такие \"вексели\" как автор статьи. Максимум Ливерпуля в этом сезоне - это попадание в Big4, и кокой-нибудь кубок. Команда неплохо укомплектована, но уход Джерарда в равной степени может сыграть как крайне положительно, так и крайне отрицательно. Этот сезон будет \"тренерским\" для Ливерпуля. Роджерс опять начнет все с чистого листа, руководство и фаны Ливерпуля могут простить любое поражение, но не смогут простить безволие и пустоту в глазах игроков во время матча. В, любом случае, Роджерс в этом году будет работать под огромным давлением, ибо прекрасно понимает, это последний шанс для Брендана, чтоб вписать свое имя в историю великого клуба. Желаю удачи Боссу!
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boom4321
1436943783
Стерлинга придется заставлять работать, а Пелегринни умеет только просить: \"Ну пожалуйста, бегай так же быстро как в Ливерпуле, ну пожалуйста....\". Пелегрини нужно было продолжать быть мамой в Испании. В Сити он много позволяет игрокам, так как их звездность куда выше самого коача и это делает команду слабой. Шейхи видимо слепые, в позапрошлом сезоне шаровое чемпионство, в прошлом кое как на втором остались, в этом думаю и за биг 4 будут драться, как за что-то нереальное
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mona_liza
1436954001
Слишком поверхностная статья, как по мне, одни цитаты да предположения.А вот эта фраза прям не оставляет сомнений, за какую команду болеет автор: \"Стерлинг будет считать финансы и грустно смотреть на успехи \"красных\" с противоположной скамейки запасных.\"
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teknoo
1436955372
Что за аматёры пишут статьи? Читать этот бред напрягло - абзацы между собой практически не связаны и основная мысль постоянно теряется. Стерлинг может заиграть в МС, а может и не заиграть... Ливерпуль может сплотиться без англичанина и заиграть лучше, а может и не сплотиться.. - великолепнейший журнализм. \"Продажа Стерлинга еще и полностью окупила все приобретения \"Ливерпуля\" в летнее трансферное окно.\" Каким боком 40 миллионов покрывают потраченные скаузерами 45 миллионов?
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Tex
1436957193
Странная статья.... К какому успеху пойдет Ливерпуль? Дорога к успеха - это сохранить в том сезоне Суареса, в этом Стерлинга и купить ещё и Фирмино. А так лидеры каждый сезон уходят, состав у Ливерпуля слабее чем у Челси, МС, МЮ и Арса. Не вижу повода для попадания в четверку!
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Ololoev
1436960122
6ля, ну и авторы на бомбардире статьи уровня школьной газеты а то и хуже и заголовки эти все на один тип как будто реально пацаны с курса 3 пришли журфака и по шаблону
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jet_set
1436971949
В надписи на рулоне туалетной бумаги \"туалетная бумага\" и то больше смысла чем в этой статье. О какой окупаемости идет речь? Ливерпуль уже потратил 47 млн фунтов на непойми что. За ямайца получат 40 млн + 10 идут в КПР. Чем это Фирмино лучше чем Стерлинга? Оба два огромных куска навоза, бразилец только чуть крупнее. Стерлинг хоть поиграл в АПЛ и знает все бровки чемпионата по которым ему придется носиться с перцем в заднем проходе. Что по Фирмино так он вообще лань перепуганная, которая на Копа Америка не могла по пустым воротам попасть. Лучше бы написали статью с похвалой в адрес менеджмента Ливерпуля. Продать огромную черную коровью лепеху которая только и умеет что бегать сто метровки с закрытыми глазами, так еще и за 50 млн фунтов - это фэнтэзи! Другое дело что за 30 млн купили кусок навоза еще хуже, но это их проблемы.
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Black Ice
1436980897
Верните зотова))))
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