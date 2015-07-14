Проблемный мальчик. Кому «МанСити» будет платить 200 тысяч фунтов в неделю

<div style="text-align: justify;"><em>Рахим Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" за 49 миллионов фунтов, что стало самым дорогим трансфером английского игрока в истории. "Бомбардир" разобрался в этой сделке и выяснил, что для "Ливерпуля" этот трансфер оказался во всех смыслах выигрышным, а вот "Манчестер Сити" своих проблем совсем не решил.<br /> <br /> </em>"Цена на английских игроков сильно завышена. Стерлинг стоит 50 миллионов фунтов? Санчес был куплен за 32, а Агуэро за 38 миллионов", - негодует Рио Фердинанд. Вообще, Стерлинга и иностранных звезд Премьер-лиги даже не стоит сравнивать по игровым качествам. Всем ясно, что Рахим тому же Агуэро или Давиду Силве в любом случае проиграет. В пользу англичанина говорит лишь его высокий потенциал, который, к слову, еще предстоит реализовать. Но делать это Стерлинг будет уже не в "Ливерпуле", пока выглядящим одним из главных ньюсмейкеров межсезонья.<br /> <br /> <em><img width="580" height="346" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_23-46-56_290.jpg" /></em><br /> <br /> "Красные" активно начинают избавляться от балласта, учитывая ошибки прошлых лет. Уже ушел Глен Джонсон, вскоре покинет команду Марио Балотелли. Рахим Стерлинг мог остаться важной частью нового "Ливерпуля", но его требовательность и взрывной характер идут вразрез с политикой клуба. "Ливерпуль" всегда брал свое командной игрой, не ставя игроков выше интересов коллектива. Стерлингу хотелось быть неприкасаемым, встать выше остальных. Такого ему позволить просто не могли. Клуб, расставшись со Стерлингом, сплотится и сможет добиться куда большего, нежели имея на поле Рахима в его нынешнем состоянии.<br /> <br /> Продажа Стерлинга еще и полностью окупила все приобретения "Ливерпуля" в летнее трансферное окно. Подстраховался клуб и от дальнейших бунтов игрока, решившего подвести коллектив на самой границе перестройки. Он курит кальян и употребляет веселящий газ. Вроде бы вполне обычные выходки для человека, являющегося звездой своего клуба. Это сколько угодно может позволять себе Джек Уилшир – главная часть полузащиты Арсена Венгера в "Арсенале". Но Стерлинг - всего лишь обычный футболист, не ливерпульская звезда, заставляющая болельщиков кататься в экстазе. "Стерлинг – это 20-летний мальчик, который еще ничего не добился и не выиграл", - высказал мнение бывший полузащитник "Ливерпуля" Джон Барнс. Так с каких пор 20-летние мальчик получил право что-то указывать великому английскому клубу?</div> <br /> <img width="580" height="348" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_23-46-10_507.jpg" /><br /> <br /> <div style="text-align: justify;">Летом "Ливерпуль" пригласил в клуб Роберто Фирмино, приход которого выгоднее для клуба как с игровой, так и с финансовой точки зрения. В прошлом сезоне Стерлинг не справился с ролью лидера, когда рядом не оказалось высококлассного партнера. Фирмино, напротив, в "Хоффенхайме" считался главной звездой, поэтому привык вести команду за собой. Роберто прогрессирует из года в год, дорос до сборной Бразилии, а Стерлинг уже два сезона подряд выступает на одном уровне, выезжает на серьезных авансах и отказывается прогрессировать. Тем интереснее будет последить за дальнейшим развитием карьеры бразильца на английской земле.<br /> <br /> У замены Стерлинга на Фирмино в "Ливерпуле" есть лишь один существенный минус – бразильскому новичку понадобится время на адаптацию к игре в Премьер-лиге. Но все это легко перекрывается суммой трансфера Стерлинга. Да-да, все снова и снова упирается в деньги! "Эх, если бы "Ливерпуль" умел так выгодно покупать игроков, как он их продает!", - восклицает Джейми Каррагер. И действительно, у "красных" в последние годы было немало трансферных промашек. Чего стоит только покупка Энди Кэрролла, обошедшегося клубу в 35 миллионов фунтов. Но сейчас пришло время триумфа "Ливерпуля", а его сторонники могут заслуженно плясать от радости!<br /> </div> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/lQWvaiaWssw" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;">"Стерлинг – игрок с выдающимися способностями", - уже успел охарактеризовать футболиста тренер "горожан" Мануэль Пеллегрини. Для его клуба трансфер талантливого англичанина на первый взгляд и правда выглядит неплохим. Денег у шейха Мансура сильно не поубавилось, а Стерлинг, при всех своих минусах, игрок все-таки качественный. Но сильно ли он поможет "Манчестер Сити", где в последние годы наблюдается переизбыток звездных футболистов? Проблемы "Сити" не решить подписанием одного талантливого игрока, который еще и вряд ли поспособствует сплочению коллектива.<br /> <br /> Все идет к тому, что Рахим Стерлинг просто станет в "Манчестере" одним из многих, остановится в развитии, а сборная Англии потеряет очередную звезду. В "Манчестер Сити" Стерлинг будет получать 200 тысяч фунтов в неделю, что ровно в два раза больше, чем мог предложить ему "Ливерпуль". Деньги меняют людей. Об этом не понаслышке знают российские футболисты, хотя и отказываются признаваться. Велика вероятность, что пока "Ливерпуль" готовится вернуться на вершину, Стерлинг будет считать финансы и грустно смотреть на успехи "красных" с противоположной скамейки запасных. Он сам выбрал свой путь, но у "Ливерпуля" впереди другая дорога. А на дорогах принято объезжать кочки.<br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><a href="https:///articles/434939.shtml" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></span><br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div>