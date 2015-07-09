Перерыв в отношениях. Зачем Лео Месси нужно на время перестать играть за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может приостановить выступления за национальную команду. «Бомбардир» объясняет, почему решение, за которое на футболиста уже льется поток грязи, может пойти на пользу и Лео, и сборной.
В последние дни Лионель Месси наверняка остро испытывает чувство дежавю. Причем, крайне мерзкого. В качестве декораций партнеры по сборной Аргентины, финал крупного турнира и поражение в нем. Чемпионат мира год назад должен был стать турниром всей жизни в футболке сборной. Соревнованием, ради которого стоило провалить сезон в клубе. Закончившаяся Копа Америка могла продолжить весь тот праздничный угар, который начался в «Барселоне». Не получилось ни с первым, ни со вторым. И теперь есть причины переживать за эмоциональное состояние Месси в новом клубном сезоне. Лионель, которому ничего не хочется, даже хуже Лионеля травмированного. Потому что второго можно хотя бы не выпускать на поле.
Новость о том, что Месси может на время прекратить выступления за сборную, скорее всего, безумная выдумка. Учитывая, что причиной данного решения указываются оскорбление членов семьи игрока со стороны болельщиков Чили. Подобные инциденты сильно сказываются на игре, но приостановка карьеры в сборной проблему не решит. При этом, как кажется, было бы неплохо, прекрати Месси действительно играть за Аргентину на какое-то время.
За последний год форвард «Барсы» принял участие в минимальном количестве встреч национальной команды. По объективным причинам, но практически не играл. При этом тренерский штаб не мог не учитывать, что рано или поздно капитан восстановится, и его будет нужно встраивать в тактическую схему. Как показал Кубок Америки, вышло отвратительно. Месси превратили в человека, который должен постоянно разгонять атаки из глубины. В «Барселоне» он занимается подобным лишь время от времени, чаще играя у чужих ворот. Здесь же Лео вдруг должен был стать одновременно и начинателем атак, и их завершителем. Какой-то помощи от партнеров не следовало, поскольку не было времени отработать взаимодействие. Десять игроков Аргентины играли так, как привыкли за предыдущие матчи. Месси играл так, как было решено на совещании с тренерами. Если бы не высокий уровень исполнителей, дисбаланс чувствовался еще сильнее. Здесь же он не помешал дойти до финала, где перед «альбиселестес» восстал идеальный механизм команды Чили. И подобное может и будет повторяться дальше. До тех пор, пока тренерский штаб аргентинской команды не поймет, зачем именно им нужен на поле один из лучших игроков мира.
Говорят, что игра в сборной и близко не выстроена вокруг Месси, как это сделано в «Барселоне». Но в Каталонии каждый игрок спокойно позволяет себе перемещаться с мячом, организовывать атаку и не думать о том, что там у «десятки». Они ищут его передачами не только для того, чтобы он все решил за них. Глядя на игру Аргентины, создается ощущение, что вся установка перед матчами заключается в призыве постоянно отдавать мяч на Лео. Ди Мария, Агуэро, Паласио – все они и сами умеют создать опасность на поле. Но их искусственно ограничивают в импровизации, попутно нагружая на Месси всю ответственность за происходящее на поле. А когда у него не все получается, начинаются оправдания о недостаточном уровне партнеров. Гонсало Игуаин никогда за карьеру не был форвардом, которому для гола достаточно одного шанса. Создайте для него три, и единожды мяч точно окажется в сетке. И это нормальная статистика для центрфорварда. Но для создания моментов не стоит сводить источник опасности к одному футболисту. Иначе все закончится серией пенальти, где уже не только в мастерстве вопрос, но и в нервах. Если же Месси просто не будет приезжать в сборную, тренерский штаб начнет рассчитывать на других игроков и распределять обязанности между всеми. И влиться спустя некоторое время в эту команду будет куда проще, чем в ту, где все роли записаны на тебя.
Вот уже год сборная Аргентины становится для Месси местом, где у него почти ничего не получается. Наверняка он и сам видит разницу между игрой за клуб и национальную команду. Разговоры о том, что без титула чемпиона мира он не сможет претендовать на место в истории мирового футбола – искусственное изобретение планок. А вот это выполнишь? А вот тот трофей взять слабо? Однако у Лео все еще есть некоторые шансы выиграть мировое первенство. Как и Копа Америка – следующим летом состоится внеочередной турнир по случаю юбилея соревнования. Уйти из сборной сейчас и вернуться перед самым турниром – решение, которое вряд ли поймет кто-то в Аргентине. Но в случае успеха все мгновенно простят. А этот вариант похоже на путь выхода из нынешней ситуации. На родине футболиста до сих пор не могут понять принцип, по которому уже давно живет «Барса». Когда Месси хорошо, то и команда, где он выступает, может добиться всего.
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