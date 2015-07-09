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Перерыв в отношениях. Зачем Лео Месси нужно на время перестать играть за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может приостановить выступления за национальную команду. «Бомбардир» объясняет, почему решение, за которое на футболиста уже льется поток грязи, может пойти на пользу и Лео, и сборной.
В последние дни Лионель Месси наверняка остро испытывает чувство дежавю. Причем, крайне мерзкого. В качестве декораций партнеры по сборной Аргентины, финал крупного турнира и поражение в нем. Чемпионат мира год назад должен был стать турниром всей жизни в футболке сборной. Соревнованием, ради которого стоило провалить сезон в клубе. Закончившаяся Копа Америка могла продолжить весь тот праздничный угар, который начался в «Барселоне». Не получилось ни с первым, ни со вторым. И теперь есть причины переживать за эмоциональное состояние Месси в новом клубном сезоне. Лионель, которому ничего не хочется, даже хуже Лионеля травмированного. Потому что второго можно хотя бы не выпускать на поле.
Новость о том, что Месси может на время прекратить выступления за сборную, скорее всего, безумная выдумка. Учитывая, что причиной данного решения указываются оскорбление членов семьи игрока со стороны болельщиков Чили. Подобные инциденты сильно сказываются на игре, но приостановка карьеры в сборной проблему не решит. При этом, как кажется, было бы неплохо, прекрати Месси действительно играть за Аргентину на какое-то время.

За последний год форвард «Барсы» принял участие в минимальном количестве встреч национальной команды. По объективным причинам, но практически не играл. При этом тренерский штаб не мог не учитывать, что рано или поздно капитан восстановится, и его будет нужно встраивать в тактическую схему. Как показал Кубок Америки, вышло отвратительно. Месси превратили в человека, который должен постоянно разгонять атаки из глубины. В «Барселоне» он занимается подобным лишь время от времени, чаще играя у чужих ворот. Здесь же Лео вдруг должен был стать одновременно и начинателем атак, и их завершителем. Какой-то помощи от партнеров не следовало, поскольку не было времени отработать взаимодействие. Десять игроков Аргентины играли так, как привыкли за предыдущие матчи. Месси играл так, как было решено на совещании с тренерами. Если бы не высокий уровень исполнителей, дисбаланс чувствовался еще сильнее. Здесь же он не помешал дойти до финала, где перед «альбиселестес» восстал идеальный механизм команды Чили. И подобное может и будет повторяться дальше. До тех пор, пока тренерский штаб аргентинской команды не поймет, зачем именно им нужен на поле один из лучших игроков мира.
Говорят, что игра в сборной и близко не выстроена вокруг Месси, как это сделано в «Барселоне». Но в Каталонии каждый игрок спокойно позволяет себе перемещаться с мячом, организовывать атаку и не думать о том, что там у «десятки». Они ищут его передачами не только для того, чтобы он все решил за них. Глядя на игру Аргентины, создается ощущение, что вся установка перед матчами заключается в призыве постоянно отдавать мяч на Лео. Ди Мария, Агуэро, Паласио – все они и сами умеют создать опасность на поле. Но их искусственно ограничивают в импровизации, попутно нагружая на Месси всю ответственность за происходящее на поле. А когда у него не все получается, начинаются оправдания о недостаточном уровне партнеров. Гонсало Игуаин никогда за карьеру не был форвардом, которому для гола достаточно одного шанса. Создайте для него три, и единожды мяч точно окажется в сетке. И это нормальная статистика для центрфорварда. Но для создания моментов не стоит сводить источник опасности к одному футболисту. Иначе все закончится серией пенальти, где уже не только в мастерстве вопрос, но и в нервах. Если же Месси просто не будет приезжать в сборную, тренерский штаб начнет рассчитывать на других игроков и распределять обязанности между всеми. И влиться спустя некоторое время в эту команду будет куда проще, чем в ту, где все роли записаны на тебя.

Вот уже год сборная Аргентины становится для Месси местом, где у него почти ничего не получается. Наверняка он и сам видит разницу между игрой за клуб и национальную команду. Разговоры о том, что без титула чемпиона мира он не сможет претендовать на место в истории мирового футбола – искусственное изобретение планок. А вот это выполнишь? А вот тот трофей взять слабо? Однако у Лео все еще есть некоторые шансы выиграть мировое первенство. Как и Копа Америка – следующим летом состоится внеочередной турнир по случаю юбилея соревнования. Уйти из сборной сейчас и вернуться перед самым турниром – решение, которое вряд ли поймет кто-то в Аргентине. Но в случае успеха все мгновенно простят. А этот вариант похоже на путь выхода из нынешней ситуации. На родине футболиста до сих пор не могут понять принцип, по которому уже давно живет «Барса». Когда Месси хорошо, то и команда, где он выступает, может добиться всего.

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Кубок Америки Весь мир
Комментарии (123)
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catalan_from_baku
1436428142
Проблема не в Месси и даже не в классе партнеров, игроки Чили по классу ничем не лучше игроков Аргентины. Проблема в отсутствии взаимопонимания между игроками. А это в первую очередь проблема тренера. Кто смотрел, тот помнит как Аргентина дошла до финала чемпионата мира. Они сделали это за счет оборонительного футбола. Да, команда в которой есть Месси, Ди Мария, Агуэро, Пасторе играла в оборонительный футбол. Подстраивался под соперника и ожидал свои шансы. Не смешно ли это? Этой тактикой только Симеоне или Моуриньо сумели бы привести их к победе. Не Сабельа, и уж точно не Тата. А Игуаина нужно уже убрать из сборной. Дать шанс Тевесу, а теперь уже Дибале.
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zenit_forever2014
1436428323
Такие ощущения, что Месси робот да он вообще единственный, кто отыграл столько матчей в году....Дойти до финала ЧМ, выиграть чемпионат Испании, Кубок, Лигу Чемпионов, а потом и кубок Америки...единственный кто повторил его пусть, это Маскерано, так его не лупят кто попало, и не окружают по трое....вот и ответ все и сразу не когда не получается.....Вспомните как немцы опозорились на клубном уровне вот и ЧМ выиграли....А Реал отыграл ЛЧ и провалился на ЧМ все очень логично плюс тренер физрук вот все и наложилось
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Кирaсинщик3
1436430590
Эгоист какой, лентяй! Все будут физически пахать в отборочных играх! А Лионель не будет тренироваться, не будет играть. Хочет в Россию на халяву приехать. В Барселоне пусть вечно играет, в Аргентине нету такого окружения, как в Барселоне! Физически мало трудился в своей карьере, что ты Месси устал! Позор такому игроку уставать! Пешеход устал, больше трудится надо, тогда привыкнет к тяжелым нагрузкам. У Месси почти 20 ног. Ноги Суареса - принадлежат Лионелю. Ноги Неймара - принадлежат тоже Месси. Ноги Иньесты - и тут принадлежат Messi. Даже ноги Ракитича, Маскерано к Месси относится. Ноги Хави - это тоже Месси, ноги Давида Вильи это часть Лионеля. Месси бог у него 20 ног в футболе, не у одного игрока столько ног нету! Все футболисты 2 ноги имеют. Все другие двумя ногами пашут. Все заслуги благодаря чужих ног. Ноги Месси на 50% меньше заслужили награды!
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Кирaсинщик3
1436432360
Футбол на скоростях гораздо сильнее Лионеля Месси.
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Кирaсинщик3
1436435330
Пешеходы в футболе тоже устают, никогда не знал! Я думал устают только те, кто физически пашет всю игрку.
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Пластун
1436436251
Зависит ли Месси от партнёров? Сколько его пасов не реализовали партнёры? И кто из них выдавал Месси такие же пасы? Всё валят на Месси. ДиМария, Кун, Игуаин, Пасторе, Лавеси, Банега, Билья- ну просто блестяще отыграли((((( Одно полено не может в створ ворот попасть, другой лупит не глядя куда, другой бьёт во вратаря постоянно. Кун вообще в финале не одну передачу не обработал качественно. На фланге Рохо вообще проходной двор, а он в нападение подался. Тренер маринует Тевеса но зато Гонсало выпускает косорезить. ... Конечно зависит от игроков. Если те косорезят и упиваются своей исключительностью то как Месси, Маскерано,вратарь и защитники( кроме Рохо) могут выиграть ЧМ или КА????? Даже возрастные защитники из МС показали класс, а распиареные Пасторе, Билья, Ди Мария, Кун, Лавеси, Игуана, Банега, Рохо - обделались. Сколько Кун забил мячей на ЧМ????? Однако виноват Месси, играющий глубоко в центре.
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Пенальтозавр
1436440161
Лео понял что на ЧМ в России Аргентине ловить нечего, выход в финал в Бразилии был большой случайностью и шарой. Такое повториться лет через 50. Да и сама игра \"лучшего в истории\" максимум на середняка, 0 голов в 6 матчах Копа Америки (аналог ЧЕ). Да и мало кто может сказать что на ЧМ 2018 в группу с Аргентиной вновь запихнут сборные уровня Ирана и Нигерии, ведь Зепп уходит, а значит и уходит покровитель Месси на уровне ФИФА. Месси безусловно один из лучших футболистов современности, но на клубном уровне, и то, на уровне одной команды.
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амурец
1436440212
думаю сборная Аргентины не сильно пострадает
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Марклар
1436457232
В обоих финалах Месси был беспомощен, ничего экстраординарного не делал для того чтобы выиграть их. Только в Барселоне божит, раньше с Хави и Иньестой, сейчас с Неймаром и Суаресом.
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orbit22rus
1436457770
Перерыв в отношениях. Почему Бомбардиру не нужно писать статьи о футболе? (с)
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