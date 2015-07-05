Финал Кубка Америки. Чили – Аргентина. Как это было (ФОТО)

Сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки. В финальном матче подопечные Хорхе Сампаоли оказались сильнее Аргентины (0:0, 4:1 пен). «Бомбардир» представляет подборку фотографий, показывающих всю прелесть накала борьбы в решающей встрече турнира.
Чили – Аргентина – 0:0 (0:0, 4:1 пен). Онлайн матча
Чилийские фанаты с самого начала матча делали все для победы родной команды.
Лионель Месси явно предчувствовал что-то нехорошее.
Анхель Ди Мария из-за травмы покинул поле уже на 28-й минуте.
Отчаянные подкаты часто спасали чилийцев от большой беды.
Серхио Ромеро демонстрировал хладнокровную и надежную игру.
Алексис Санчес не стеснялся идти в одиночку на нескольких соперников.
Боролись футболисты обеих команд много.
Пока Хавьеру Маскерано было не о чем грустить.
Во многом из-за своей самоотверженной игры Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира.
Аргентинцы выглядели слишком задумчивыми.
Артуро Видаль – лучший игрок финального матча!
В серии пенальти успех сопутствовал Чили.
Хавьер Маскерано – первый футболист, проигравший в трех финалах Кубка Америки!
Такая медаль Лионелю Месси не нужна.
Сборная Чили выиграла Кубок Америки впервые в своей истории!
Радость от столь оглушительного успеха была бурной!
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