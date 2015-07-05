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  • Финал Кубка Америки. Чили – Аргентина. Как это было (ФОТО)

Финал Кубка Америки. Чили – Аргентина. Как это было (ФОТО)

Сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки. В финальном матче подопечные Хорхе Сампаоли оказались сильнее Аргентины (0:0, 4:1 пен). «Бомбардир» представляет подборку фотографий, показывающих всю прелесть накала борьбы в решающей встрече турнира.

Чили – Аргентина – 0:0 (0:0, 4:1 пен). Онлайн матча



Чилийские фанаты с самого начала матча делали все для победы родной команды.



Лионель Месси явно предчувствовал что-то нехорошее.



Анхель Ди Мария из-за травмы покинул поле уже на 28-й минуте.



Отчаянные подкаты часто спасали чилийцев от большой беды.



Серхио Ромеро демонстрировал хладнокровную и надежную игру.



Алексис Санчес не стеснялся идти в одиночку на нескольких соперников.



Боролись футболисты обеих команд много.



Пока Хавьеру Маскерано было не о чем грустить.



Во многом из-за своей самоотверженной игры Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира.



Аргентинцы выглядели слишком задумчивыми.



Артуро Видаль – лучший игрок финального матча!



В серии пенальти успех сопутствовал Чили.



Хавьер Маскерано – первый футболист, проигравший в трех финалах Кубка Америки!



Такая медаль Лионелю Месси не нужна.



Сборная Чили выиграла Кубок Америки впервые в своей истории!



Радость от столь оглушительного успеха была бурной!



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Кубок Америки Весь мир
Комментарии (113)
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ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
1436088113
Чили с победой! барсоглоров с печалькой!
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Dart Veider
1436089264
Молодец Видаль отомстил Мисси за финал лиги чемпионов за одно лишил двух важных кубков Кристину и леплекона Мисси
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REAL MADRID KING
1436090554
Арги были по составу самой сильной сборной , но самоотверженная игра Чилийцев взяла свое, ну и конечно пора бы перестать в таких играх выпускать игуаина, Лч 1/8 выход 1 на 1 с лионом штанга, и Реал в пролете, чм финал с германией опять фейл, и вчера тоже самое, все же игу не топ
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Реалист kz
1436091925
Чили - Брааво !!! Кто то ташит в одиночку мертвую сборную, а кто то с лучшим составом сливается в финале... вот и вам вся разница !!!
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Aymir
1436092671
сочувствую фанатам месячного Пионельти
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Реалист kz
1436092779
Месси со своей мегасуперзвездной командой опозорил Аргентину !!! Еще считает его лидером команды, ха-ха-ха тоже мне...
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жменя семечек
1436098888
аргентина имела лучший состав на турнире, но с таким унылым капитаном,финалы не выигрываются!
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Красно Синий воин
1436112799
Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015 Месси красавец! Все правильно сделал!
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Triem
1436116417
И это всё?? Соккер, пожалуйста...где ты?(( Где анализ матча и вообще разговор про финал кубка Америки?? Бомбардир, идите на...!
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Nazi
1436122877
Кушайте лейси и успокоитесь, ваш любимчик профукал очередной финал :) И пожалуйста раз и навсегда прекратите сравнивать гномика с великими игроками футбола.. Не позорьтесь :)
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