Финал Кубка Америки. Чили – Аргентина. Как это было (ФОТО)

Сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки. В финальном матче подопечные Хорхе Сампаоли оказались сильнее Аргентины (0:0, 4:1 пен). «Бомбардир» представляет подборку фотографий, показывающих всю прелесть накала борьбы в решающей встрече турнира.



Чили – Аргентина – 0:0 (0:0, 4:1 пен). Онлайн матча







Чилийские фанаты с самого начала матча делали все для победы родной команды.







Лионель Месси явно предчувствовал что-то нехорошее.







Анхель Ди Мария из-за травмы покинул поле уже на 28-й минуте.







Отчаянные подкаты часто спасали чилийцев от большой беды.







Серхио Ромеро демонстрировал хладнокровную и надежную игру.







Алексис Санчес не стеснялся идти в одиночку на нескольких соперников.







Боролись футболисты обеих команд много.







Пока Хавьеру Маскерано было не о чем грустить.







Во многом из-за своей самоотверженной игры Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира.







Аргентинцы выглядели слишком задумчивыми.







Артуро Видаль – лучший игрок финального матча!







В серии пенальти успех сопутствовал Чили.







Хавьер Маскерано – первый футболист, проигравший в трех финалах Кубка Америки!







Такая медаль Лионелю Месси не нужна.







Сборная Чили выиграла Кубок Америки впервые в своей истории!







Радость от столь оглушительного успеха была бурной!







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