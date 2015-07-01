"Вертолеты, личный пляж, билеты на самолеты? Это все ложь!" Как "Рома" не смогла продать Жервиньо

<em>Итальянская "Рома" решила полностью обновить линию нападения. Жервиньо уже почти перешел в "Аль-Джазиру", но сделка сорвалась, якобы из-за желания футболиста получить личный пляж и вертолет с пилотом. </em><a target="_blank" href="https://"><em>"Бомбардир" </em></a><em>объясняет, почему все это так плохо для "Ромы".</em><br /> <br /> <img width="580" height="433" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-1_20-20-54_931.jpg" /><br /> <br /> Назвать Жервиньо игроком мирового уровня нельзя даже с натяжкой. Но пусть он и не способен в одиночку решить судьбу матча, при правильном подходе вполне может приносить команде реальную пользу. Специалистом, нашедшим ключи к ивуарийцу, является Руди Гарсия. Знакома эта парочка давно. Еще когда "Лилль" выигрывал чемпионат Франции, а Эден Азар был далек от перехода в "Челси", Жервиньо зажигал на французских полях и считался большим талантом. Причем радовал публику он именно под руководством Гарсии.<br /> <br /> Жервиньо первым из талантливых птенцов "Лилля" упорхнул в Англию, где по ожиданиям должен был просто всех перебегать. Но то, что прокатывало во Франции, никак не может сработать в других европейских чемпионатах. В лондонском "Арсенале" Жервиньо поражал всех промахами с убойных позиций, а его скоростные забеги легко останавливались фолами. Когда Руди Гарсия стал тренировать "Рому", то пошел на большой риск, вызвав из "Арсенала" уже захворавшего ивуарийца. "Ненавижу "Арсенал" из-за того, как ко мне относился Венгер", - вспоминал Жервиньо неудачно проведенное время в Лондоне. Тогда казалось, что в Англии просто не было Руди Гарсии.<br /> <br /> <img width="580" height="385" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Жерв в текст.jpg" /><br /> <br /> Что же сделал Жервиньо за два сезона в "Роме"? Если первый год, прошедший на волне воссоединения с Гарсией, еще можно занести ему в актив, то прошедший сезон стал для ивуарийского форварда настоящим провалом. В решающие моменты Жервиньо не забивал с убойных позиций и подводил команду, надеявшуюся навязать туринскому "Ювентусу" борьбу за скудетто. Руди Гарсия упорно продолжает выпускать Жервиньо на поле, но такому тренерскому ходу соперники "Ромы" теперь только рады. Половина Италии смеялась над тем, как Жервиньо не мог забить в игре первого круга против "Милана". Та встреча закончилась со счетом 0:0, а команда Индзаги еще долго гордилась тем "завоеванным" очком. "Рома" раздарила соперникам слишком много. Если так продолжится и дальше, то о чемпионстве можно даже не мечтать.<br /> <br /> Продажа Жервиньо могла стать для "Ромы" настоящим спасением и неплохим источником дохода. "Аль-Джазира" вышла на римский клуб с конкретным предложением в 15 миллионов евро, а самому Жервиньо предложила оклад в 8,7 миллионов евро в год. К несчастью для "Ромы", этого оказалось мало, чтобы Жервиньо согласился на переход. Итальянские СМИ сообщили, что игрока подвело его желание получить в распоряжение личный пляж и вертолет с пилотом, а также возможность за счет клуба летать домой. По другим сведениям Жервиньо просто требовал еще большей зарплаты. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Руди Гарсия(1).jpg" width="580" height="360" alt="" /><br /> <br /> "Вертолеты, пляжи, билеты на самолеты? Это все ложь! Я никогда не просил ни о чем таком", - ивуариец поспешил оправдаться и очистить запятнанную репутацию. Как бы то ни было, Жервиньо и "Аль-Джазире" уже вряд ли суждено быть вместе – ивуариец остается в "Роме". Доволен в этой ситуации только Руди Гарсия, которому, похоже, просто нравится смотреть со скамейки за бессмысленными забегами в исполнении своего подопечного. Римским болельщикам стоит запастись терпением и ждать чуда. Вдруг еще какому-нибудь клубу неожиданно захочется усилить свои ряды человеком, запросы и игра которого выглядят совершенно несовместимыми. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru </a>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em><br /> <div style="width: 1px; height: 1px; position: absolute; top: -1000px; left: -1000px;"><em><strong><b><br /> Внимание! </b></strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em><br /> <div>Источник: <a href="http://soccer.ru/articles/434535.shtml">http://soccer.ru/articles/434535.shtml</a></div> </div>