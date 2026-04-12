Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 20:35
Комо
12.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 4
Завершен
Интер
36' А. Валье 45' Н. Пас 89' Л. Да Кунья (П)
45+1' М. Тюрам 49' М. Тюрам 58' Д. Дюмфрис 72' Д. Дюмфрис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Максимо Перроне
ОП
8
Серхи Роберто
(К) ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
3
Валье
34
Карлос
2
Кемпф
77
ван дер Бремпт
23
Перроне
8
Роберто
18
Пас
16
Батурина
38
Диао
11
Дувикас
4-4-2
1
Зоммер
5
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3
Валье
18
Морено
18
Морено
3
Валье
34
Карлос
14
Рамон
14
Рамон
34
Карлос
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
8
Роберто
33
Да Кунья
33
Да Кунья
8
Роберто
38
Диао
7
Мората
7
Мората
38
Диао
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Комо
Интер
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Интер
Точно не сыграют
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Статистика матча Комо - Интер
3
7
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
1
1
Нарушения
12
17
Офсайды
2
4
Количество передач
485
325
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Интер»

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Комо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+