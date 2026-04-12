12.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-3-1-1
1
Бутез
3
Валье
34
Карлос
2
Кемпф
77
ван дер Бремпт
23
Перроне
8
Роберто
18
Пас
16
Батурина
38
Диао
11
Дувикас
4-4-2
1
Зоммер
5
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3
Валье
18
Морено
18
Морено
3
Валье
34
Карлос
14
Рамон
14
Рамон
34
Карлос
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
8
Роберто
33
Да Кунья
33
Да Кунья
8
Роберто
38
Диао
7
Мората
7
Мората
38
Диао
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Комо
Интер
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Кристиан Киву
Комо
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Интер
3
7
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
1
1
Нарушения
12
17
Офсайды
2
4
Количество передач
485
325
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»