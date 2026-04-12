12.04.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
10
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
23
Эльфеге
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
5
Жуан
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Де Брюйне
19
Хойлунд
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
23
Эльфеге
22
Серенсен
22
Серенсен
23
Эльфеге
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
7
Стрефецца
76
76
7
Стрефецца
21
Политано
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
21
Политано
5
Жуан
31
Беукема
31
Беукема
5
Жуан
7
Де Брюйне
20
Эльмас
20
Эльмас
7
Де Брюйне
99
Ангисса
27
Сантос
27
Сантос
99
Ангисса
19
Хойлунд
23
Гиоване
23
Гиоване
19
Хойлунд
Остались в запасе
Парма
Наполи
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Наполи
1
Всего ударов по воротам
3
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
8
Офсайды
2
2
Количество передач
246
715
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
91
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Наполи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»