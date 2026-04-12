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  • «Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 14:50
Парма
12.04.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
1' Г. Стрефецца
60' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
76
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
23
Гиоване
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
10
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
23
Эльфеге
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
5
Жуан
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Де Брюйне
19
Хойлунд
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
23
Эльфеге
22
Серенсен
22
Серенсен
23
Эльфеге
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
7
Стрефецца
76
76
7
Стрефецца
21
Политано
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
21
Политано
5
Жуан
31
Беукема
31
Беукема
5
Жуан
7
Де Брюйне
20
Эльмас
20
Эльмас
7
Де Брюйне
99
Ангисса
27
Сантос
27
Сантос
99
Ангисса
19
Хойлунд
23
Гиоване
23
Гиоване
19
Хойлунд
Остались в запасе
Парма
Наполи
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
Точно не сыграют
Бенжа Кремаски
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Матео Пеллегрино
ЦФ
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Антонио Вергара
АП
Статистика матча Парма - Наполи
1
Всего ударов по воротам
3
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
8
Офсайды
2
2
Количество передач
246
715
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
91
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Наполи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Наполи»

«Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Парма
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