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Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Наполи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Наполи»