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  • «Эльче» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Эльче» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 14:50
Эльче
01.03.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
42' М. Агуадо 90' Р. Мир (П)
7' Кике 57' К. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
8
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
24
Лукас Сепеда
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
18
John Donald
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
14
Рамон Террац
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Дитуро
27
Петро
6
Бигас
22
Аффенгрубер
8
Агуадо
14
Фебас
24
Сепеда
15
Моренте
11
Валера
10
Мир
9
Силва
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
38
Ридель
4
Гонсалес
22
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
19
Кике
11
Валера
3
Педроса
3
Педроса
11
Валера
6
Бигас
23
Чуст
23
Чуст
6
Бигас
19
Диангана
19
Диангана
15
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
15
Моренте
9
Силва
20
Родригес
20
Родригес
9
Силва
24
Долан
15
Рубио
15
Рубио
24
Долан
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
1
Фернандес
1
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
1
Иньяки Пенья
ВР
18
John Donald
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
18
John Donald
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Эльче
Точно не сыграют
Эктор Форт
ПЗ
Яго Сантьяго
ЛВ
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Антониу Рока
ПВ
Статистика матча Эльче - Эспаньол
1
1
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
23
Офсайды
2
1
Количество передач
593
247
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Эспаньола», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Эспаньол»

«Эльче» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Эльче
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