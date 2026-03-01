01.03.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-1-1-2-3
1
Дитуро
27
Петро
6
Бигас
22
Аффенгрубер
8
Агуадо
14
Фебас
24
Сепеда
15
Моренте
11
Валера
10
Мир
9
Силва
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
38
Ридель
4
Гонсалес
22
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
24
Долан
11
Милья
19
Кике
11
Валера
3
Педроса
3
Педроса
11
Валера
6
Бигас
23
Чуст
23
Чуст
6
Бигас
19
Диангана
19
Диангана
15
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
15
Моренте
9
Силва
20
Родригес
20
Родригес
9
Силва
24
Долан
15
Рубио
15
Рубио
24
Долан
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
1
Фернандес
1
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
1
Иньяки Пенья
ВР
18
John Donald
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
18
John Donald
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Эльче
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Эспаньол
1
1
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
23
Офсайды
2
1
Количество передач
593
247
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Эспаньола», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»