  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Торино» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 13:20
Торино
01.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
29' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
21
Али Дембеле
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
83
Sergiu Perciun
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Лечче
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
3
Corrie Ndaba
ЦП
80
Niko Kovač
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Палеари
35
Мариануччи
13
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
6
Ильхан
22
Казадеи
10
Влашич
19
Адамс
91
Сапата
3-2-2-2-1
30
Фальконе
44
Габриэль
5
Зиберт
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
23
Соттиль
99
Чеддира
20
Лазаро
33
Обрадор
33
Обрадор
20
Лазаро
6
Ильхан
4
Прати
4
Прати
6
Ильхан
19
Адамс
92
Нджи
92
Нджи
19
Адамс
91
Сапата
17
Куленович
17
Куленович
91
Сапата
22
Казадеи
14
Анджорин
14
Анджорин
22
Казадеи
44
Габриэль
4
Гашпар
4
Гашпар
44
Габриэль
20
Рамадани
79
Нгом
79
Нгом
20
Рамадани
50
Пьеротти
6
Сала
6
Сала
50
Пьеротти
23
Соттиль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
23
Соттиль
16
Гандельман
19
Банда
19
Банда
16
Гандельман
Торино
Точно не сыграют
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Закария Абухляль
ПВ
Кристиано Бираги
ЛЗ
Гвидас Гинейтис
ЦП
Иван Илич
ЦП
Адам Масина
ЛЗ
Нильс Нкунку
ЛЗ
Занос Савва
ПВ
Саба Сазонов
ЦЗ
Перр Схюрс
ЦЗ
Джованни Симеоне
ЦФ
Лечче
Точно не сыграют
Бальтасар Пьерре
ОП
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Статистика матча Торино - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
12
Офсайды
4
1
Количество передач
323
435
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лечче», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лечче»

«Торино» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
