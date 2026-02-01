01.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
3-2-2-1-2
1
Палеари
35
Мариануччи
13
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
6
Ильхан
22
Казадеи
10
Влашич
19
Адамс
91
Сапата
3-2-2-2-1
30
Фальконе
44
Габриэль
5
Зиберт
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
23
Соттиль
99
Чеддира
20
Лазаро
33
6
19
91
22
44
20
50
23
16
Остались в запасе
Торино
Лечче
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
21
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
83
Sergiu Perciun
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
3
Corrie Ndaba
ЦП
80
Niko Kovač
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Торино - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
12
Офсайды
4
1
Количество передач
323
435
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лечче», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»