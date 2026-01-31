Введите ваш ник на сайте
  «Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Сегодня, 19:39
Челси
31.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
57' Ж. Педро 70' М. Кукурелья 90+2' Э. Фернандес
7' Д. Боуэн 36' К. Саммервил
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
(К) ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
7
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Пабло
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
20
Жуан Педро
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
55
Mohamadou Kanté
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
23
Чалоба
5
Бадьяшиль
21
Хато
27
Густо
25
Кайседо
8
Фернандес
49
Гарначо
10
Палмер
11
Гиттенс
9
Делап
4-1-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
25
Тодибо
12
Диуф
28
Соучек
7
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
21
Хато
3
Кукурелья
3
Кукурелья
21
Хато
5
Бадьяшиль
29
Фофана
29
Фофана
5
Бадьяшиль
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
11
Гиттенс
7
Нету
7
Нету
11
Гиттенс
49
Гарначо
20
Педро
20
Педро
49
Гарначо
19
Пабло
3
Килман
3
Килман
19
Пабло
12
Диуф
30
Скарлс
30
Скарлс
12
Диуф
20
Боуэн
17
Траоре
17
Траоре
20
Боуэн
11
Кастелланос
9
Уилсон
9
Уилсон
11
Кастелланос
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
701
294
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вест Хэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Вест Хэм»

«Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Челси
