31.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
23
Чалоба
5
Бадьяшиль
21
Хато
27
Густо
25
Кайседо
8
Фернандес
49
Гарначо
10
Палмер
11
Гиттенс
9
Делап
4-1-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
25
Тодибо
12
Диуф
28
Соучек
7
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
55
Mohamadou Kanté
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
Точно не сыграют
Вест Хэм
Точно не сыграют
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
701
294
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вест Хэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»