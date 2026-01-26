26.01.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эюпспор
4-3-1-2
24
Йылмаз
77
Мерас
68
Онгуене
5
17
Юльван
55
28
20
Леговски
23
Пинтор
19
Бозок
26
4-2-2-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
35
Джало
22
53
Топджу
10
Кекчю
17
Йилмаз
7
Рашица
26
Силва
18
Черны
19
Туре
26
22
22
26
28
6
Ялчин
6
Ялчин
28
77
Мерас
10
10
77
Мерас
20
Леговски
8
Акбаба
8
Акбаба
20
Леговски
23
Пинтор
40
Ампем
40
Ампем
23
Пинтор
22
25
25
22
26
Силва
8
Учан
8
Учан
26
Силва
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
7
Рашица
91
Хекимоглу
91
Хекимоглу
7
Рашица
Остались в запасе
Эюпспор
Бешикташ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
3
Gilbert Mendy
ЦЗ
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
93
Christ Sadia
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
99
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
81
Ali Pağda
ЦФ
80
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Эюпспор
Точно не сыграют
Бешикташ
Точно не сыграют
Статистика матча Эюпспор - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
4
1
Количество передач
319
476
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Бешикташа», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»