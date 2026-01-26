Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Эюпспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Эюпспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Вчера, 18:48
Эюпспор
26.01.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
57' У. Бозок 65' Э. Акбаба (П)
6' О. Кекчю 76' Д. Ундер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эюпспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Taşkın Ilter
(К) ЦП
20
Матеуш Леговски
ЦП
23
Ленни Пинтор
ЛВ
26
Metehan Altunbas
ЦФ
19
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
17
Картал Йилмаз
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Эюпспор
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
3
Gilbert Mendy
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
93
Christ Sadia
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
40
Принс Ампем
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Бешикташ
99
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
81
Ali Pağda
ЦФ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
80
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
4-3-1-2
24
Йылмаз
77
Мерас
68
Онгуене
5
17
Юльван
55
28
20
Леговски
23
Пинтор
19
Бозок
26
4-2-2-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
35
Джало
22
53
Топджу
10
Кекчю
17
Йилмаз
7
Рашица
26
Силва
18
Черны
19
Туре
26
22
22
26
28
6
Ялчин
6
Ялчин
28
77
Мерас
10
10
77
Мерас
20
Леговски
8
Акбаба
8
Акбаба
20
Леговски
23
Пинтор
40
Ампем
40
Ампем
23
Пинтор
22
25
25
22
26
Силва
8
Учан
8
Учан
26
Силва
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
7
Рашица
91
Хекимоглу
91
Хекимоглу
7
Рашица
Эюпспор
Точно не сыграют
Луккас Кларо
ЦЗ
Бешикташ
Точно не сыграют
Онини Ндиди
ЦП
Феликс Удуохай
ЦЗ
Статистика матча Эюпспор - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
4
1
Количество передач
319
476
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Бешикташа», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор»«Бешикташ»

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Эюпспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
