  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:24
Барселона
07.01.2026, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Атлетик
22' Ф. Торрес 30' Ф. Лопес 34' Р. Барджи 38' Рафинья 52' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
27
Дро Фернандес
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
47
Iker Monreal Agundez
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
44
Selton Sánchez
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
25
Urko Izeta
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-3
13
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
16
Лопес
7
Торрес
11
Рафинья
19
Барджи
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
18
Хаурегисар
30
Рего
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
22
Берналь
22
Берналь
21
де Йонг
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
11
Рафинья
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
11
Рафинья
19
Барджи
10
Ямаль
10
Ямаль
19
Барджи
19
Бойро
15
Леке
15
Леке
19
Бойро
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
30
Рего
44
44
30
Рего
23
Наварро
20
Гомес
20
Гомес
23
Наварро
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
27
Алекс Падилья
ВР
47
Iker Monreal Agundez
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
25
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
47
Iker Monreal Agundez
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
25
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
7
Офсайды
2
5
Количество передач
844
202
Сейвы
3
3
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетика», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Атлетик»

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Испании Атлетик Барселона
