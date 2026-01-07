07.01.2026, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Суперкубок Испании, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
Барселона
4-3-3
13
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
16
Лопес
7
Торрес
11
Рафинья
19
Барджи
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
18
Хаурегисар
30
Рего
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
22
Берналь
22
Берналь
21
де Йонг
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
11
Рафинья
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
11
Рафинья
19
Барджи
10
Ямаль
10
Ямаль
19
Барджи
19
Бойро
15
Леке
15
Леке
19
Бойро
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
30
Рего
44
44
30
Рего
23
Наварро
20
Гомес
20
Гомес
23
Наварро
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
27
Алекс Падилья
ВР
47
Iker Monreal Agundez
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
25
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
47
Iker Monreal Agundez
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
25
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
7
Офсайды
2
5
Количество передач
844
202
Сейвы
3
3
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетика», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»