07.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
3-5-2
94
Проведель
34
Гила
13
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
26
Башич
32
Катальди
8
Гендузи
18
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Кансельери
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
21
Госенс
15
Комуццо
5
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
29
Лаццари
26
Башич
18
Исаксен
21
Госенс
10
Гюдмюндссон
65
Паризи
27
Ндур
91
Пикколи
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
7
Симон Сом
ОП
99
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
5
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
438
475
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.74
1.64
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Фиорентины», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»