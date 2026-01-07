Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:21
Лацио
07.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
52' Д. Катальди 90+5' Педро (П)
56' Р. Госенс 89' А. Гюдмюндссон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
34
Марио Гила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
26
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
9
Педро
ПВ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
7
Симон Сом
ОП
14
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
99
Кристиан Куаме
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
3-5-2
94
Проведель
34
Гила
13
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
26
Башич
32
Катальди
8
Гендузи
18
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Кансельери
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
21
Госенс
15
Комуццо
5
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
91
Пикколи
29
Лаццари
23
Хюсай
23
Хюсай
29
Лаццари
26
Башич
5
Весино
5
Весино
26
Башич
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
21
Госенс
6
Раньери
6
Раньери
21
Госенс
10
Гюдмюндссон
30
Мари
30
Мари
10
Гюдмюндссон
65
Паризи
14
Кавилья
14
Кавилья
65
Паризи
27
Ндур
19
Соломон
19
Соломон
27
Ндур
91
Пикколи
20
Кен
20
Кен
91
Пикколи
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
7
Симон Сом
ОП
99
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
7
Симон Сом
ОП
99
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лацио - Фиорентина
3
5
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
438
475
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.74
1.64
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Фиорентины», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Фиорентина»

«Лацио» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Лацио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Состав «Спартака» на 1-й сбор: 2 игрока основы вне списка
09:17
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
09:06
1
Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости
02:00
Определился второй финалист Кубка Африки
01:48
1
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
13
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
00:56
1
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
2
Карседо ответил Дзюбе, назвавшему Эмери «тренеришкой»
00:24
5
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
Вчера, 23:47
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
Вчера, 23:35
1
Все новости
Все новости
Серия А. «Интер» минимально выиграл, «Наполи» потерял очки
00:43
Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)
13 января
ФотоКонте наорал на резервного судью и был удален в матче с «Интером»
12 января
2
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили
11 января
Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри
9 января
Фото«Интер» отдал в аренду обладателя Кубка Америки
9 января
Фото«Фенербахче» приобрел французского хавбека у «Лацио» за 29 миллионов евро
9 января
2
Серия А. «Милан» спас ничью на 92-й минуте, 1+1 Варди не хватило «Кремонезе» для победы
9 января
«Ювентус» расторг контракт с тренером
8 января
2
Фото«Лацио» купил нападающего за 13 миллионов – Сарри сказал, что не знает такого игрока
8 января
«Милан» рассматривает трех защитников из АПЛ
8 января
Серия А. «Интер» победил, «Наполи» спас ничью и другие результаты
8 января
Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории
7 января
5
Только три тренера набрали 1000 очков в Серии А
7 января
1
Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»
7 января
4
«Милан» определился с будущим Меньяна
7 января
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» и другие результаты
7 января
Реакция Мальдини на захват президента Венесуэлы Мадуро
5 января
11
Серия А. «Наполи» поднялся на 2-е место, обыграв «Лацио» благодаря голам защитников
4 января
Серия А. Экс-форвард тульского «Арсенала» помог «Лечче» сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1)
3 января
Серия А. «Милан» вышел в лидеры, минимально победив «Кальяри»
3 января
«Интер» обсуждает обмен игроками с саудовским клубом
2 января
Фото«Милан» арендовал форварда сборной Германии
2 января
3
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
2025.12.30 18:50
Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»
2025.12.30 00:41
66-летний Сарри перенес операцию на сердце
2025.12.29 22:05
Серия А. «Интер» победил «Аталанту» (1:0) и поднялся на 1-е место
2025.12.29 00:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 