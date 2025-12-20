20.12.2025, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
2-1-5-3
5
18
Муякич
33
Степаненко
6
Ялчин
10
Демирбай
30
Каян
9
Тиам
11
Гюрлер
19
Бозок
70
Дрэгуш
1
3-2-3-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
7
Фред
5
Юкшек
21
Асенсио
94
Талиска
9
Актюркоглу
10
Дуран
22
Мерджан
10
Демирбай
55
55
10
Демирбай
33
Степаненко
28
28
33
Степаненко
70
Дрэгуш
93
93
70
Дрэгуш
30
Каян
40
Ампем
40
Ампем
30
Каян
9
Актюркоглу
14
Демир
14
Демир
9
Актюркоглу
7
Фред
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Фред
21
Асенсио
96
96
21
Асенсио
5
Юкшек
53
Шиманьски
53
Шиманьски
5
Юкшек
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
Остались в запасе
Эюпспор
Фенербахче
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
20
Матеуш Леговски
ЦП
99
Свит Сеслар
АП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Эюпспор - Фенербахче
2
1
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
13
Офсайды
2
3
Количество передач
357
479
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.7
xGP (предотвращенные голы)
1.11
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Фенербахче», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»