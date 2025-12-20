Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Эюпспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Эюпспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря, 15:50
Эюпспор
20.12.2025, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
27' Талиска 34' М. Асенсио 75' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
33
Тарас Степаненко
ОП
11
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Робин Ялчин
(К) ЦП
10
Керем Демирбай
ЦП
30
Ялчин Каян
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
19
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
10
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Эюпспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Taşkın Ilter
ЦП
93
Christ Sadia
ЦП
20
Матеуш Леговски
ЦП
99
Свит Сеслар
АП
40
Принс Ампем
ПВ
26
Metehan Altunbas
ЦФ
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
96
Haydar Karataş
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
2-1-5-3
5
18
Муякич
33
Степаненко
6
Ялчин
10
Демирбай
30
Каян
9
Тиам
11
Гюрлер
19
Бозок
70
Дрэгуш
1
3-2-3-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
7
Фред
5
Юкшек
21
Асенсио
94
Талиска
9
Актюркоглу
10
Дуран
22
Мерджан
10
Демирбай
55
55
10
Демирбай
33
Степаненко
28
28
33
Степаненко
70
Дрэгуш
93
93
70
Дрэгуш
30
Каян
40
Ампем
40
Ампем
30
Каян
9
Актюркоглу
14
Демир
14
Демир
9
Актюркоглу
7
Фред
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Фред
21
Асенсио
96
96
21
Асенсио
5
Юкшек
53
Шиманьски
53
Шиманьски
5
Юкшек
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
Остались в запасе
Эюпспор
Фенербахче
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
20
Матеуш Леговски
ЦП
99
Свит Сеслар
АП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
20
Матеуш Леговски
ЦП
99
Свит Сеслар
АП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
Главный тренер
Орхан Ак
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Эюпспор - Фенербахче
2
1
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
13
Офсайды
2
3
Количество передач
357
479
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.7
xGP (предотвращенные голы)
1.11
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Фенербахче», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор»«Фенербахче»

«Эюпспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Эюпспор
