20.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
2-1-2-3-2
32
Рэмсдейл
12
Тиав
5
Шер
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
18
Гордон
41
Рэмзи
23
Мерфи
27
Вольтемаде
67
Майли
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Кукурелья
10
Палмер
49
Гарначо
18
Нету
20
Педро
18
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
18
Гордон
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
27
Густо
24
Фернандес
24
Фернандес
27
Густо
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ньюкасл - Челси
3
7
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
361
433
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Челси», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»