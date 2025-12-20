Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 14:20
Ньюкасл
20.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Челси
4' Н. Вольтемаде 20' Н. Вольтемаде
49' Р. Джеймс 66' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
20
Йоанн Висса
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
2-1-2-3-2
32
Рэмсдейл
12
Тиав
5
Шер
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
18
Гордон
41
Рэмзи
23
Мерфи
27
Вольтемаде
67
Майли
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Кукурелья
10
Палмер
49
Гарначо
18
Нету
20
Педро
18
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
18
Гордон
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
27
Густо
24
Фернандес
24
Фернандес
27
Густо
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ньюкасл - Челси
3
7
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
361
433
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Челси», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Челси»

«Ньюкасл» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+