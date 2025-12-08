Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 21:50
Вулверхэмптон
08.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+2' Ж. Беллегард
25' Б. Фернандеш 51' Б. Мбемо 62' М. Маунт 82' Б. Фернандеш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
14
Толу Арокодаре
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
61
Ши Лейси
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Джонстон
15
Москера
12
Агбаду
24
Тоти
6
Вольфе
7
Андре
37
Крейчи
12
Хувер
10
Беллегард
11
Ариас
22
Ларсен
4-1-3-2
12
Ламменс
5
Далот
3
Мазрауи
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
7
Маунт
9
Кунья
19
Мбемо
24
Тоти
3
Буэно
3
Буэно
24
Тоти
10
Беллегард
8
Лопес
8
Лопес
10
Беллегард
12
Хувер
38
Чачуа
38
Чачуа
12
Хувер
22
Ларсен
14
Арокодаре
14
Арокодаре
22
Ларсен
11
Ариас
36
Мане
36
Мане
11
Ариас
5
Далот
13
Доргу
13
Доргу
5
Далот
3
Мазрауи
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Мазрауи
26
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
26
Хевен
5
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
5
Каземиро
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
8
27
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
12
Офсайды
2
3
Количество передач
294
541
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
14
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.41
4.24
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестера Юнайтед», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+