08.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-4-1-1-1
31
Джонстон
15
Москера
12
Агбаду
24
Тоти
6
Вольфе
7
Андре
37
Крейчи
12
Хувер
10
Беллегард
11
Ариас
22
Ларсен
4-1-3-2
12
Ламменс
5
Далот
3
Мазрауи
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
7
Маунт
9
Кунья
19
Мбемо
24
Тоти
3
Буэно
3
Буэно
24
Тоти
10
Беллегард
8
Лопес
8
Лопес
10
Беллегард
12
Хувер
38
Чачуа
38
Чачуа
12
Хувер
22
Ларсен
14
Арокодаре
14
Арокодаре
22
Ларсен
11
Ариас
36
Мане
36
Мане
11
Ариас
5
Далот
13
Доргу
13
Доргу
5
Далот
3
Мазрауи
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Мазрауи
26
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
26
Хевен
5
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
5
Каземиро
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
61
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
8
27
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
12
Офсайды
2
3
Количество передач
294
541
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
14
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.41
4.24
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестера Юнайтед», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»