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  • «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 21:50
Атлетик
06.12.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
85' А. Беренгер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
25
Урко Изета
ЦФ
Атлетико
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
6
Коке
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
14
Ляпорт
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
4-2-3-1
13
Облак
18
Пубиль
2
Лангле
17
Ганцко
26
Молина
8
Барриос
22
Галлахер
17
Симеоне
16
Алмада
23
Гонсалес
9
Альварес
14
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Ляпорт
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
8
Сансет
25
Изета
25
Изета
8
Сансет
2
Лангле
3
Руджери
3
Руджери
2
Лангле
22
Галлахер
6
Коке
6
Коке
22
Галлахер
16
Алмада
7
Серлот
7
Серлот
16
Алмада
9
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Альварес
23
Гонсалес
18
Распадори
18
Распадори
23
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
Остались в запасе
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
4
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
386
487
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.69
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Атлетико»

«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Атлетик
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