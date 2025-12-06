06.12.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
14
Ляпорт
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
4-2-3-1
13
Облак
18
Пубиль
2
Лангле
17
Ганцко
26
Молина
8
Барриос
22
Галлахер
17
Симеоне
16
Алмада
23
Гонсалес
9
Альварес
14
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Ляпорт
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
8
Сансет
25
Изета
25
Изета
8
Сансет
2
Лангле
3
Руджери
3
Руджери
2
Лангле
22
Галлахер
6
Коке
6
Коке
22
Галлахер
16
Алмада
7
Серлот
7
Серлот
16
Алмада
9
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Альварес
23
Гонсалес
18
Распадори
18
Распадори
23
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
48
Эндика Бухан
ПВ
Остались в запасе
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
4
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
386
487
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.69
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»