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Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кремонезе», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Кремонезе»