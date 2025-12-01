01.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-2-2-3
13
Равалья
33
Миранда
3
Лукуми
16
Казале
4
Побега
6
Моро
30
Домингес
20
Цортеа
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-2-1-2
1
Аудеро
6
Башкиротто
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
24
Терраччано
4
Барбиери
38
Бондо
32
Пайеро
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
10
Варди
16
Казале
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Казале
20
Цортеа
2
Хольм
2
Хольм
20
Цортеа
30
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
30
Домингес
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
21
Одгор
24
Даллинга
24
Даллинга
21
Одгор
3
Пеццелла
55
Фолино
55
Фолино
3
Пеццелла
32
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
32
Пайеро
38
Бондо
7
Дзербин
7
Дзербин
38
Бондо
90
Бонаццоли
9
Санабрия
9
Санабрия
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Болонья
Кремонезе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Кремонезе
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
8
Нарушения
13
12
Офсайды
4
3
Количество передач
468
250
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
60
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.72
2.13
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кремонезе», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»