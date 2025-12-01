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  • «Болонья» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Болонья» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 21:35
Болонья
01.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Кремонезе
45+3' Р. Орсолини (П)
31' М. Пайеро 35' Д. Варди 50' Д. Варди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-2-2-3
13
Равалья
33
Миранда
3
Лукуми
16
Казале
4
Побега
6
Моро
30
Домингес
20
Цортеа
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-2-1-2
1
Аудеро
6
Башкиротто
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
24
Терраччано
4
Барбиери
38
Бондо
32
Пайеро
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
10
Варди
16
Казале
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Казале
20
Цортеа
2
Хольм
2
Хольм
20
Цортеа
30
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
30
Домингес
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
21
Одгор
24
Даллинга
24
Даллинга
21
Одгор
3
Пеццелла
55
Фолино
55
Фолино
3
Пеццелла
32
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
32
Пайеро
38
Бондо
7
Дзербин
7
Дзербин
38
Бондо
90
Бонаццоли
9
Санабрия
9
Санабрия
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Болонья
Кремонезе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Кремонезе
2
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
8
Нарушения
13
12
Офсайды
4
3
Количество передач
468
250
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
60
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.72
2.13
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кремонезе», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Кремонезе»

«Болонья» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Болонья
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