  • Главная
  • Новости
  «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Вчера, 16:50
Торпедо-БелАЗ
29.10.2025, среда, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
42' Р. Адеола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
18
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
7
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Павел Седько
ЛВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
33
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Zakhar Baranok
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
72
Roman Zheleznyy
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
13
Владислав Климович
ЦФ
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
68
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
2
Вадим Мартинкевич
ЛВ
23
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
3-1-2-3-1
35
Малащицкий
96
Мелько
88
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
6
Премудров
18
Бородин
17
Седько
7
Камара
10
Шукуров
15
Скавыш
4-2-4
44
Клещук
16
Заяц
90
Кукушкин
33
Чаговец
15
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
21
Антилевский
14
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
18
Бородин
22
22
18
Бородин
19
Руцкий
27
Нечаев
27
Нечаев
19
Руцкий
7
Камара
30
Побудей
30
Побудей
7
Камара
10
Шукуров
13
Климович
13
Климович
10
Шукуров
15
Шемрук
2
Мартинкевич
2
Мартинкевич
15
Шемрук
21
Антилевский
23
Потапенко
23
Потапенко
21
Антилевский
10
Лаптев
8
Барсуков
8
Барсуков
10
Лаптев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
1
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
72
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Александр Нечаев
ВР
68
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
72
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нечаев
ВР
68
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Гомеля», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»

«Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Торпедо-БелАЗ
