29.10.2025, среда, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
3-1-2-3-1
35
Малащицкий
96
Мелько
88
Глущенков
19
Руцкий
8
Селява
6
Премудров
18
Бородин
17
Седько
7
Камара
10
Шукуров
15
Скавыш
4-2-4
44
Клещук
16
Заяц
90
Кукушкин
33
Чаговец
15
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
21
Антилевский
14
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
18
Бородин
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
1
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
72
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Александр Нечаев
ВР
68
M. Aleksandrov
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Гомеля», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»