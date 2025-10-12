Введите ваш ник на сайте
Дания – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября, 20:35
Дания
12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
3 : 1
Завершен
Греция
21' Р. Хойлунд 40' Й. Андерсен 41' М. Дамсгор
63' Х. Цолис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К) ВР
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
12
Виктор Фрохольдт
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
16
Христос Зафейрис
ЦП
19
Konstantinos Karetsas
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
10
Христос Цолис
ЛВ
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андерс Дрейер
ПВ
20
Мика Бирет
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Греция
12
Константинос Цолакис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
5
Христос Музакитис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
6
Кристенсен
3
Вестергор
2
Андерсен
5
Меле
21
Юльманн
15
Нергор
8
Исаксен
14
Дамсгор
12
Фрохольдт
9
Хойлунд
4-3-2-1
1
Влаходимос
15
Рота
4
Мавропанос
3
Кулиеракис
21
Цимикас
6
Курбелис
16
Зафейрис
19
11
Бакасетас
10
Цолис
8
Иоаннидис
8
Исаксен
17
Доргу
17
Доргу
8
Исаксен
12
Фрохольдт
7
О'Райли
7
О'Райли
12
Фрохольдт
14
Дамсгор
10
Эриксен
10
Эриксен
14
Дамсгор
9
Хойлунд
20
Бирет
20
Бирет
9
Хойлунд
8
Иоаннидис
23
Сиопис
23
Сиопис
8
Иоаннидис
19
18
Константелиас
18
Константелиас
19
11
Бакасетас
7
Масурас
7
Масурас
11
Бакасетас
6
Курбелис
14
Павлидис
14
Павлидис
6
Курбелис
Статистика матча Дания - Греция
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
14
Офсайды
2
3
Количество передач
484
534
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Греции, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Греция

Дания – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Греция Дания
  • Читайте нас: 