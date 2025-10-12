12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
Греция
Дания
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
6
Кристенсен
3
Вестергор
2
Андерсен
5
Меле
21
Юльманн
15
Нергор
8
Исаксен
14
Дамсгор
12
Фрохольдт
9
Хойлунд
4-3-2-1
1
Влаходимос
15
Рота
4
Мавропанос
3
Кулиеракис
21
Цимикас
6
Курбелис
16
Зафейрис
19
11
Бакасетас
10
Цолис
8
Иоаннидис
8
Исаксен
17
Доргу
17
Доргу
8
Исаксен
12
Фрохольдт
7
О'Райли
7
О'Райли
12
Фрохольдт
14
Дамсгор
10
Эриксен
10
Эриксен
14
Дамсгор
9
Хойлунд
20
Бирет
20
Бирет
9
Хойлунд
8
Иоаннидис
23
Сиопис
23
Сиопис
8
Иоаннидис
19
18
Константелиас
18
Константелиас
19
11
Бакасетас
7
Масурас
7
Масурас
11
Бакасетас
6
Курбелис
14
Павлидис
14
Павлидис
6
Курбелис
Остались в запасе
Дания
Греция
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Филип Йоргенсен
ВР
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
18
Антон Гаеи
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
11
Андерс Дрейер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
12
Константинос Цолакис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Христос Музакитис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Дания - Греция
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
14
Офсайды
2
3
Количество передач
484
534
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Греции, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Греция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»