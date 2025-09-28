28.09.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
2-2-3-2
1
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
14
Адахаджиев
66
Калмырза
11
Тажибай
24
Чучкич
10
Жумат
96
Мухаммед
7
Марат
3-1-3-3
93
Чондрич
3
Калайца
22
Марочкин
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
8
Башич
18
Шомко
9
Жоффри
7
Эбонг
77
Грипши
11
Тажибай
42
Сейлханов
42
Сейлханов
11
Тажибай
7
Марат
77
Йованович
77
Йованович
7
Марат
5
Сатанов
9
Флюк
9
Флюк
5
Сатанов
28
Камара
45
Аманович
45
Аманович
28
Камара
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
77
Грипши
11
Камай
11
Камай
77
Грипши
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
6
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Серикжан Мужиков
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
19
Бауржан Исламхан
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Окжетпес - Астана
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Астаны», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»