«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября, 12:05
Окжетпес
28.09.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Астана
90+3' Й. Чондрич (АГ)
4' Н. Грипши (П) 81' Н. Грипши (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
1
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
14
Адам Адахаджиев
ЦП
66
Мейрамбек Калмырза
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
11
Батырхан Тажибай
ЛВ
7
Дамир Марат
ПВ
10
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
77
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
8
Иван Башич
АП
28
Усман Камара
ЛВ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Окжетпес
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
6
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Серикжан Мужиков
АП
77
Страхиня Йованович
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
19
Бауржан Исламхан
АП
11
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
2-2-3-2
1
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
14
Адахаджиев
66
Калмырза
11
Тажибай
24
Чучкич
10
Жумат
96
Мухаммед
7
Марат
3-1-3-3
93
Чондрич
3
Калайца
22
Марочкин
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
8
Башич
18
Шомко
9
Жоффри
7
Эбонг
77
Грипши
11
Тажибай
42
Сейлханов
42
Сейлханов
11
Тажибай
7
Марат
77
Йованович
77
Йованович
7
Марат
5
Сатанов
9
Флюк
9
Флюк
5
Сатанов
28
Камара
45
Аманович
45
Аманович
28
Камара
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
77
Грипши
11
Камай
11
Камай
77
Грипши
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
6
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Серикжан Мужиков
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
19
Бауржан Исламхан
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
6
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Серикжан Мужиков
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
19
Бауржан Исламхан
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Окжетпес - Астана
1
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Астаны», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Астана»

«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Окжетпес
Главные новости
Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости
01:50
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
1
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
1
Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА
01:15
1
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
00:52
1
«Спартак» повторил клубный рекорд 21-летней давности
00:45
4
ВидеоТалалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
00:17
2
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Президент «Сьона» ответил на вопрос о «Золотом мяче» для Миранчука
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Кайрата», выведший команду в общий этап ЛЧ, получил серьезную травму
15 сентября
«Кайрат» продал грузинского защитника
5 сентября
ВидеоЖесткая массовая драка на детском матче в Казахстане
15 августа
1
В Казахстане прокомментировали информацию о возможном назначении Слуцкого в «Кайрат»
16 июня
В «Кайрате» прокомментировали новость о возможном переходе Смолова
5 июня
1
Игрок сборной Казахстана рассказал, как над ним шутил Черчесов
20 мая
В Казахстане легионеров устраивают охранниками, инкассаторами, нефтяниками, чтобы обходить закон
1 апреля
2
Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера
5 марта
2
ВидеоВ Казахстане вратарь чистил поле от снега прямо во время матча
3 марта
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
18 февраля
19
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
4 февраля
Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана
29 января
3
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам
29 января
5
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
29 января
Подробности увольнения Черчесова из сборной Казахстана
28 января
1
Черчесов оценил степень своего владения казахским языком
28 января
В Казахстане посчитали заработок Черчесова в сборной
28 января
3
В Казахстане определились с заменой Черчесову
28 января
1
Эксперт назвал «большой ошибкой» увольнение Черчесова из сборной Казахстана
28 января
4
Черчесов отрицает свое увольнение: «Перед вами главный тренер сборной Казахстана»
27 января
9
Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном
27 января
3
Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном
27 января
5
⚡️ Черчесова уволили из сборной Казахстана
27 января
23
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
23 января
3
Черчесову предложили более высокую зарплату, чем в сборной Казахстана
21 января
6
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»
21 января
2
В Казахстане прояснили будущее Черчесова
16 января
6
Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана
15 января
2
Все новости
