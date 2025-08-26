26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
Борнмут
4-3-3
1
Петрович
20
Солер
18
Диаките
23
Хилл
2
Араухо
19
Клюйверт
22
Крупи
11
Доук
17
Адли
10
Кристи
8
Скотт
3-2-2-3
12
Валдимарссон
5
Пайннок
4
ван ден Берг
20
Айер
2
Хики
3
Генри
8
Йенсен
15
Ониика
7
Шаде
14
Карвалью
17
Миламбо
18
Диаките
5
Сенеси
5
Сенеси
18
Диаките
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
11
Доук
24
Семеньо
24
Семеньо
11
Доук
22
Крупи
9
Эванилсон
9
Эванилсон
22
Крупи
7
Шаде
22
Коллинс
22
Коллинс
7
Шаде
17
Миламбо
33
Кайоде
33
Кайоде
17
Миламбо
15
Ониика
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
15
Ониика
2
Хики
19
Уаттара
19
Уаттара
2
Хики
5
Пайннок
9
Тиаго
9
Тиаго
5
Пайннок
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
40
Уилл Деннис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Куивин Келлехер
ВР
25
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
503
264
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Брентфорда», 2 раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на сайте «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
