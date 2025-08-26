Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

Вчера, 20:25
Борнмут
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Брентфорд
34' Ф. Карвалью 65' И. Тиаго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
20
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
(К) АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Бен Доук
ПВ
17
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
(К) ЦП
15
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Борнмут
40
Уилл Деннис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
24
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
25
Майлз Пирт-Харрис
АП
18
Егор Ярмолюк
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
20
Солер
18
Диаките
23
Хилл
2
Араухо
19
Клюйверт
22
Крупи
11
Доук
17
Адли
10
Кристи
8
Скотт
3-2-2-3
12
Валдимарссон
5
Пайннок
4
ван ден Берг
20
Айер
2
Хики
3
Генри
8
Йенсен
15
Ониика
7
Шаде
14
Карвалью
17
Миламбо
18
Диаките
5
Сенеси
5
Сенеси
18
Диаките
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
11
Доук
24
Семеньо
24
Семеньо
11
Доук
22
Крупи
9
Эванилсон
9
Эванилсон
22
Крупи
7
Шаде
22
Коллинс
22
Коллинс
7
Шаде
17
Миламбо
33
Кайоде
33
Кайоде
17
Миламбо
15
Ониика
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
15
Ониика
2
Хики
19
Уаттара
19
Уаттара
2
Хики
5
Пайннок
9
Тиаго
9
Тиаго
5
Пайннок
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
40
Уилл Деннис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Куивин Келлехер
ВР
25
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
40
Уилл Деннис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
25
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
503
264
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Брентфорда», 2 раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Брентфорд»

«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Брентфорд Борнмут
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
