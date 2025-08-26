26.08.2025, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-1-2-2-1
31
Джонстон
3
Буэно
12
Агбаду
15
Москера
4
Буэно
7
Андре
21
Гомеш
27
Беллегард
10
Ариас
28
Лопес
11
Хванг
3-3-2-2
23
Ареоля
25
Тодибо
15
Мавропанос
5
Агер
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
12
Диуф
8
Уорд-Проус
24
Родригес
20
Боуэн
10
Пакета
15
Москера
2
Доэрти
2
Доэрти
15
Москера
27
Беллегард
8
Гомес
8
Гомес
27
Беллегард
21
Гомеш
38
Чачуа
38
Чачуа
21
Гомеш
11
Хванг
18
Калайджич
18
Калайджич
11
Хванг
28
Лопес
9
Ларсен
9
Ларсен
28
Лопес
5
Агер
3
Килман
3
Килман
5
Агер
25
Тодибо
11
Фуллкруг
11
Фуллкруг
25
Тодибо
24
Родригес
9
Уилсон
9
Уилсон
24
Родригес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
39
Энди Ирвинг
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
3
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
9
Офсайды
0
4
Количество передач
450
451
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Вест Хэма», 2 раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на сайте «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»