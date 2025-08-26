Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

Вчера, 20:22
Вулверхэмптон
26.08.2025, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
43' Р. Гомеш 82' Й. Ларсен 82' Й. Ларсен 84' Й. Ларсен
50' Т. Соучек 63' Л. Пакета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Джон Ариас
ЛВ
28
Фер Лопес
ПВ
11
Хи-Чан Хванг
(К) ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Гидо Родригес
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
18
Саша Калайджич
ЦФ
9
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
32
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
39
Энди Ирвинг
ЦП
11
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
50
Каллум Маршалл
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Джонстон
3
Буэно
12
Агбаду
15
Москера
4
Буэно
7
Андре
21
Гомеш
27
Беллегард
10
Ариас
28
Лопес
11
Хванг
3-3-2-2
23
Ареоля
25
Тодибо
15
Мавропанос
5
Агер
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
12
Диуф
8
Уорд-Проус
24
Родригес
20
Боуэн
10
Пакета
15
Москера
2
Доэрти
2
Доэрти
15
Москера
27
Беллегард
8
Гомес
8
Гомес
27
Беллегард
21
Гомеш
38
Чачуа
38
Чачуа
21
Гомеш
11
Хванг
18
Калайджич
18
Калайджич
11
Хванг
28
Лопес
9
Ларсен
9
Ларсен
28
Лопес
5
Агер
3
Килман
3
Килман
5
Агер
25
Тодибо
11
Фуллкруг
11
Фуллкруг
25
Тодибо
24
Родригес
9
Уилсон
9
Уилсон
24
Родригес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Хэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
39
Энди Ирвинг
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
39
Энди Ирвинг
ЦП
50
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
3
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
9
Офсайды
0
4
Количество передач
450
451
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Вест Хэма», 2 раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Вест Хэм»

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Вест Хэм Вулверхэмптон
