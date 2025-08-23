Введите ваш ник на сайте
  • «Кайсар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

«Кайсар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Вчера, 15:46
Кайсар
23.08.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Атырау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
99
Nurdaulet Agzambaev
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
6
Руслан Юденков
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
23
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
8
Рашид Абубакар
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЛВ
17
Konstantin Dorofeev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
77
Марлен Айманов
ЦФ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
4
Vadim Afanasenko
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
33
Цветелин Чунчуков
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Luka Zgurskiy
ЦФ
3-2-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
6
Калдыбеков
8
Абикен
27
Губарев
99
19
Жаксылыков
29
Махан
3-4-1-1-1
1
Хаткевич
37
Керимжанов
2
Рыжук
6
Юденков
14
Кыбырай
23
Совпель
5
Миложко
3
Хадаркевич
8
Абубакар
7
Стасевич
17
27
Губарев
10
Нарзилдаев
10
Нарзилдаев
27
Губарев
29
Махан
9
Торекул
9
Торекул
29
Махан
99
77
Айманов
77
Айманов
99
14
Кыбырай
4
4
14
Кыбырай
23
Совпель
10
Джуматов
10
Джуматов
23
Совпель
17
33
Чунчуков
33
Чунчуков
17
8
Абубакар
18
Труфанов
18
Труфанов
8
Абубакар
Труфанов
9
9
Труфанов
Остались в запасе
Кайсар
Атырау
35
Александр Мокин
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кайсар - Атырау
2
2
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Атырау», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Атырау»

«Кайсар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
