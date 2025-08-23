Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
Кайсар
3-2-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
6
Калдыбеков
8
Абикен
27
Губарев
99
19
Жаксылыков
29
Махан
3-4-1-1-1
1
Хаткевич
37
Керимжанов
2
Рыжук
6
Юденков
14
Кыбырай
23
Совпель
5
Миложко
3
Хадаркевич
8
Абубакар
7
Стасевич
17
27
Губарев
Остались в запасе
Кайсар
Атырау
35
Александр Мокин
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кайсар - Атырау
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Атырау», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Атырау»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»