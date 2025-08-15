Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

Вчера, 18:51
Жирона
15.08.2025, пятница, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
57' Х. Рока
18' Х. де Фрутос 20' А. Гарсия 45' И. Палазон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
22
Джон Солис
ЦП
10
Ясер Асприлья
АП
33
Хоэль Рока
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
382
481
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
3.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Райо Вальекано», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Райо Вальекано»

«Жирона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Жирона
