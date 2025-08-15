15.08.2025, пятница, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
2-2-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
4
Мартинес
5
Лопес
18
Крейчи
21
Эррера
22
Солис
33
Рока
10
Асприлья
15
Цыганков
19
Миовски
4-3-3
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
17
Лопес
6
Сисс
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
19
Миовски
25
Крапивцов
25
Крапивцов
19
Миовски
17
Блинд
12
Рейс
12
Рейс
17
Блинд
4
Мартинес
2
2
4
Мартинес
21
Эррера
11
Лемар
11
Лемар
21
Эррера
10
Асприлья
8
Порту
8
Порту
10
Асприлья
18
Гарсия
22
Эспино
22
Эспино
18
Гарсия
5
Фелипе
27
Фернандес
27
Фернандес
5
Фелипе
4
Диас
15
Гумбау
15
Гумбау
4
Диас
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
19
де Фрутос
11
Нтека
11
Нтека
19
де Фрутос
Остались в запасе
Жирона
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
382
481
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
3.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Райо Вальекано», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»