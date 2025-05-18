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  • «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 18:50
Атлетико
18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Бетис
10' Х. Альварес 45+3' Р. Ле Норман 75' Х. Альварес 90+6' А. Корреа
67' П. Форнальс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
22
Иско
АП
17
Хесус Родригес
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
24
Ле Норман
5
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
16
Лино
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
3-2-3-2
13
Адриан
4
Натан
32
Менди
15
Перро
6
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Бакамбу
8
Форнальс
17
Симеоне
26
Молина
26
Молина
17
Симеоне
9
Альварес
6
Витсель
6
Витсель
9
Альварес
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
7
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
7
Серлот
24
Руйбаль
40
Ортис
40
Ортис
24
Руйбаль
11
Ло Чельсо
10
Карвалью
10
Карвалью
11
Ло Чельсо
6
Альтимира
22
Иско
22
Иско
6
Альтимира
10
Эз Абде
7
Антони
7
Антони
10
Эз Абде
17
Бакамбу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Бакамбу
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
473
593
Сейвы
6
7
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
4.76
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетис», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»

«Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Атлетико
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