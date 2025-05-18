18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
24
Ле Норман
5
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
16
Лино
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
3-2-3-2
13
Адриан
4
Натан
32
Менди
15
Перро
6
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Бакамбу
8
Форнальс
17
Симеоне
26
Молина
26
Молина
17
Симеоне
9
Альварес
6
Витсель
6
Витсель
9
Альварес
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
7
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
7
Серлот
24
Руйбаль
40
Ортис
40
Ортис
24
Руйбаль
11
Ло Чельсо
10
Карвалью
10
Карвалью
11
Ло Чельсо
6
Альтимира
22
Иско
22
Иско
6
Альтимира
10
Эз Абде
7
Антони
7
Антони
10
Эз Абде
17
Бакамбу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Бакамбу
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
473
593
Сейвы
6
7
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
4.76
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетис», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»