15.12.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-1-3-2
1
Кобель
21
Бенсебаини
15
Шлоттербек
2
Коуто
23
Джан
30
Гросс
7
Рейна
23
Нмеча
11
Гиттенс
9
Гирасси
14
Байер
3-2-1-1-3
1
Бауманн
15
Жандре
34
Н'Соки
34
Чавес
18
Сташ
18
Самассеку
22
Прасс
20
Бишоф
9
Крамарич
9
Гложек
33
Мерстедт
2
Коуто
49
Люрс
49
Люрс
2
Коуто
30
Гросс
9
Забитцер
9
Забитцер
30
Гросс
7
Рейна
29
Вятьен
29
Вятьен
7
Рейна
14
Байер
27
Адейеми
27
Адейеми
14
Байер
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
18
Сташ
25
Акпогума
25
Акпогума
18
Сташ
20
Бишоф
8
Гайгер
8
Гайгер
20
Бишоф
9
Крамарич
11
11
9
Крамарич
18
Самассеку
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Самассеку
33
Мерстедт
23
Табакович
23
Табакович
33
Мерстедт
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
5
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
10
Офсайды
1
4
Количество передач
445
367
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Хоффенхайма», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»