12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-3-1
1
Ремиро
4
Гонсалес
32
Агер
5
Субельдия
3
Муньос
2
Арамбуру
8
Оласагасти
21
Оярсабаль
10
Мендес
23
Бекер
8
Кубо
3-4-2-1
77
Бущан
15
Дячук
4
Попов
40
Биловар
20
Караваев
91
Михайленко
6
Бражко
44
Дубинчак
15
Рубчинский
39
Герреро
9
Волошин
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
4
Гонсалес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
4
Гонсалес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
8
Кубо
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
8
Кубо
21
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Оярсабаль
6
Бражко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
6
Бражко
15
Рубчинский
22
Кабаев
22
Кабаев
15
Рубчинский
9
Волошин
45
Брагару
45
Брагару
9
Волошин
39
Герреро
11
Ванат
11
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Динамо К
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Хави Лопес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
33
Иньяки Руперес
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Хави Лопес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
33
Иньяки Руперес
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Реал Сосьедад - Динамо К
2
2
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
531
376
Сейвы
1
11
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
22
1
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Динамо» Киев, 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»