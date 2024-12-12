12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
14
Салтнес
20
Сьоволд
26
Эвьен
10
Хеуге
11
Зинкернагель
9
Хег
2-5-1-2
30
Дестаноглу
53
Топджу
23
Санук
6
Булут
27
Ндур
73
Мусрати
22
Свенссон
83
Фернандеш
19
Зайнутдинов
27
Рафа
90
Кылыксой
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Зинкернагель
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
27
Ндур
8
Учан
8
Учан
27
Ндур
27
Рафа
70
Келеш
70
Келеш
27
Рафа
73
Мусрати
10
Мучи
10
Мучи
73
Мусрати
Остались в запасе
Буде-Глимт
Бешикташ
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
94
Гектуг Байтекин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
44
Fahri Ay
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
44
Fahri Ay
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Буде-Глимт - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
6
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Количество передач
574
391
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Бешикташа», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»