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  • «Истанбул» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Истанбул» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Истанбул Башакшехир
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
3 : 1
Завершен
Хайденхайм
6' Д. Тюрук 18' М. Креспо 68' К. Пентек
61' М. Хонзак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
5
Лео Дуарте
(К) ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
11
Давидсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
13
Мигель Креспо
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
(К) ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
13
Лео Сиенза
ЛВ
9
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Хайденхайм
40
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
36
Лука Янес
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
4-1-4-1
16
Зенгезер
5
Дуарте
3
Опоку
6
Лима
15
4
Эргюн
11
Давидсон
8
Кеман
13
Креспо
9
Тюрук
9
Пентек
4-1-1-3-1
22
Эйхер
2
Буш
4
Зирслебен
15
Мэлони
30
Тайеркауф
6
Дорш
20
Кербер
24
Ваннер
21
Бек
13
Сиенза
9
Бройниг
11
Давидсон
75
Каплан
75
Каплан
11
Давидсон
4
Эргюн
5
Эздемир
5
Эздемир
4
Эргюн
9
Пентек
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Пентек
9
Тюрук
19
Кени
19
Кени
9
Тюрук
15
Мэлони
19
Ференбах
19
Ференбах
15
Мэлони
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
24
Ваннер
3
Шеппнер
3
Шеппнер
24
Ваннер
13
Сиенза
25
Негеле
25
Негеле
13
Сиенза
9
Бройниг
17
Хонзак
17
Хонзак
9
Бройниг
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хайденхайм
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Кагдас Атан
40
Франк Феллер
ВР
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хайденхайм
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
15
Количество передач
331
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул» против «Хайденхайма», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул» – «Хайденхайм»

«Истанбул» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Хайденхайм Истанбул Башакшехир
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