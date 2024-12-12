12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
16
Зенгезер
5
Дуарте
3
Опоку
6
Лима
15
4
Эргюн
11
Давидсон
8
Кеман
13
Креспо
9
Тюрук
9
Пентек
4-1-1-3-1
22
Эйхер
2
Буш
4
Зирслебен
15
Мэлони
30
Тайеркауф
6
Дорш
20
Кербер
24
Ваннер
21
Бек
13
Сиенза
9
Бройниг
11
Давидсон
75
Каплан
75
Каплан
11
Давидсон
4
Эргюн
5
Эздемир
5
Эздемир
4
Эргюн
9
Пентек
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Пентек
9
Тюрук
19
Кени
19
Кени
9
Тюрук
15
Мэлони
19
Ференбах
19
Ференбах
15
Мэлони
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
24
Ваннер
3
Шеппнер
3
Шеппнер
24
Ваннер
13
Сиенза
25
Негеле
25
Негеле
13
Сиенза
9
Бройниг
17
Хонзак
17
Хонзак
9
Бройниг
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хайденхайм
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Кагдас Атан
40
Франк Феллер
ВР
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
Остались в запасе
40
Франк Феллер
ВР
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хайденхайм
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
15
Количество передач
331
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул» против «Хайденхайма», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»