07.12.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-3-1-2-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
3
Анхелиньо
5
Паредес
2
Челик
6
Коне
92
Эль-Шаарави
22
Салемакерс
21
Дибала
3-2-3-1-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
4
Гашпар
18
Жан
24
Жилберт
13
Доргу
29
Кулибали
20
Рамадани
24
Рафья
9
Ребич
90
Крстович
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
15
Хуммельс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
15
Хуммельс
2
Челик
12
Абдулхамид
12
Абдулхамид
2
Челик
22
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
22
Салемакерс
20
Рамадани
21
Каба
21
Каба
20
Рамадани
29
Кулибали
10
Бериша
10
Бериша
29
Кулибали
24
Рафья
15
Моренте
15
Моренте
24
Рафья
9
Ребич
28
Уден
28
Уден
9
Ребич
18
Жан
50
Пьеротти
50
Пьеротти
18
Жан
Остались в запасе
Рома
Лечче
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Рома - Лечче
2
3
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
14
Офсайды
3
0
Количество передач
527
365
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лечче», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»