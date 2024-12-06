7 декабря на стадионе «Олимпийский стадион» состоится встреча «Ромы» с «Лечче» в рамках 15-го тура Серии А. «Рома» находится в зоне борьбы за выживание, демонстрируя нестабильную форму, тогда как «Лечче» стремится закрепиться в середине таблицы и улучшить свои позиции.

«Рома»

«Рома» после 14 туров набрала 13 очков и занимает 15-е место в Серии А. Команда переживает трудный период, проигрывая 4 из последних 4 матчей турнира. Лучший бомбардир команды Артем Довбик с 6 голами в 18 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Рома» забила 5 голов и пропустила 9, что указывает на серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда не выигрывает в 6 последних матчах, что подрывает ее шансы на улучшение положения в таблице.

Последние матчи «Рома»:

Серия А. 02.12.2024: Рома 0:2 Аталанта

Лига Европы. 28.11.2024: Тоттенхэм 2:2 Рома

Серия А. 24.11.2024: Наполи 2:1 Рома

Серия А. 10.11.2024: Рома 2:3 Болонья

Серия А. 01.12.2024: Лечче 1:1 Рома

«Лечче»

«Лечче» набирает 13 очков после 14 туров и занимает 16-е место в Серии А. Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 3 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Никола Крстович с 3 голами в 15 матчах пытается поддержать атакующий потенциал команды. В последних 5 играх «Лечче» забила 4 гола и пропустила 3, что свидетельствует о сбалансированной игре с умеренной атакой и улучшенной обороной.

Последние матчи «Лечче»:

Серия А. 01.12.2024: Лечче 1:1 Ювентус

Серия А. 25.11.2024: Венеция 0:1 Лечче

Серия А. 08.11.2024: Лечче 0:1

Серия А. 29.10.2024: Лечче 1:0 Верона

Серия А. 11.02.2023: Лечче 2:1

Личные встречи

История очных встреч между «Ромой» и «Лечче» преимущественно в пользу «Ромы». В последних 7 матчах «Рома» не проигрывала «Лечче», забивая в 22 из 24 последних встреч. Однако текущая форма команд показывает, что «Рома» находится в упадке, тогда как «Лечче» демонстрирует улучшение. Несмотря на историческое преимущество «Ромы», «Лечче» может воспользоваться слабостями соперника.

Последние встречи:

Серия А. 13.01.2024: Рома 0:0 Лечче

Серия А. 03.09.2023: Лечче 1:1 Рома

Серия А. 18.03.2022: Рома 1:0 Лечче

Серия А. 22.10.2021: Лечче 1:0 Рома

Серия А. 13.02.2021: Рома 1:1 Лечче

Серия А. 04.03.2011: Лечче 2:1 Рома

Статистика

«Рома»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.00

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.80

В 4 последних матчах обязательно пропускает

«Лечче»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 0.80

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.60

В 3 последних матчах обязательно забивает

Прогноз на матч «Рома» – «Лечче»

Учитывая текущую форму команд и статистику, матч обещает быть напряженным. «Рома», несмотря на историческое преимущество, демонстрирует слабую форму с низким количеством забитых голов и высоким количеством пропущенных. «Лечче» показывает устойчивость в атаке и улучшенную оборону, что может сыграть ключевую роль в предстоящей встрече. Ожидается, что «Лечче» сможет воспользоваться текущими проблемами «Ромы» и добиться результата в игре.

Рекомендации для ставок

Победа «Лечче» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Оба команды забьют – Нет – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 0:1 в пользу «Лечче» за коэффициент 7.50.

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