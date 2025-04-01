Стало известно будущее Жоау Феликса в «Милане»

«Милан» не станет продлевать сотрудничество с нападающим Жоау Феликсом по окончании сезона. Португалец вернется в «Челси» по окончании срока аренды.
Английский клуб попробует подыскать Феликсу новую команду.
- Португалец был взят в аренду «Миланом» 3 февраля за 5,5 миллиона евро.
- Феликс провел за итальянский клуб 11 матчей, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 25 миллионов евро.
- Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2031 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X