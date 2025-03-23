Стало известно, почему Манчини отказался возглавить «Ювентус»

Роберто Манчини не устроили условия, предложенные руководством «Ювентуса» для нового главного тренера команды. Он считался одним из кандидатов на этот пост.

«Ювентус» назначил новым главным тренером Игора Тудора. Туринский клуб вправе расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации до 30 июля. Тудор будет тренировать «Ювентус» во время клубного чемпионата мира, однако у него нет гарантий на следующий сезон.

Отмечается, что хорватский специаист согласился возглавить «Ювентус», зная, что клуб ищет временного тренера. Тудор уверен, что до конца сезона сможет завоевать доверие руководства и добиться продления контракта. Манчини не был согласен с указанными условиями.

Контракт Тудора с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления на год в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.