Серия A. «Наполи» не смог забить «Венеции»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Венеция» дома сыграла вничью с «Наполи» – 0:0.

Неаполитанцы занимают 2-е место в Серии A с 61 очком после 19 матчей. У лидирующего «Интера» столько же баллов, но на игру меньше.

Это 5-я ничья «Наполи» в последних семи матчах чемпионата Италии при 1 победе и 1 поражении.

«Венеция» занимает 19-ю позицию с 20 очками. Команда закончила ничьей 4-й матч подряд в Серии A. Безвыигрышная серия «Венеции» в турнире достигла 12 встреч кряду.

Италия. Серия А. 29-й тур

Венеция – Наполи – 0:0

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А