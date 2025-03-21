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  • Червиченко – о Тедеско в «Ювентусе»: «Вся Европа пребывает в глобальном сумасшествии»

Червиченко – о Тедеско в «Ювентусе»: «Вся Европа пребывает в глобальном сумасшествии»

Вчера, 23:34
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к возможному назначению Доменико Тедеско на пост главного тренера «Ювентуса».

  • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
  • Его последнее место работы – сборная Бельгии.
  • «Ювентус» сейчас тренирует Тиаго Мотта. Туринцы идут на 5-м месте в Серии А.

«Слышал ли я об этом? Ну, такого бреда я еще не слышал. В такое не верю? Ну, слушайте, сложно было поверить, что он сборную Бельгии возглавит. Но все-таки это произошло.

Европа вся пребывает в каком-то глобальном сумасшествии, поэтому в принципе если исходить из такой логики, чтобы показывать максимальный уровень сумасбродства и в спорте, и везде, такое тоже может произойти. В нормальную парадигму, на мой взгляд, это не укладывается.

Получается, у Тедеско есть агенты или какие-то люди, которые умеют для него искать работу? Не только искать работу, а еще убедить, что Бельгия выглядела неплохо в последнее время, хотя все видели совершенно обратное.

Так он может и до топ-клубов Европы потихоньку дорасти? Всe бывает, там же вопрос в том, как они пробираются, главное же не тренировать, а покупать и продавать игроков. Поэтому где большие деньги, там любые ситуации возможны», – заявил Червиченко.

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Источник: «Все про спорт»
Италия. Серия А Ювентус Тедеско Доменико Червиченко Андрей
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Комментарии (2)
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FWSPM
1742590115
тедеско сильный тренер поэтому тренирует сильные команды все закономерно
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