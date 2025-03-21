Червиченко – о Тедеско в «Ювентусе»: «Вся Европа пребывает в глобальном сумасшествии»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к возможному назначению Доменико Тедеско на пост главного тренера «Ювентуса».

Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

Его последнее место работы – сборная Бельгии.

«Ювентус» сейчас тренирует Тиаго Мотта. Туринцы идут на 5-м месте в Серии А.

«Слышал ли я об этом? Ну, такого бреда я еще не слышал. В такое не верю? Ну, слушайте, сложно было поверить, что он сборную Бельгии возглавит. Но все-таки это произошло.

Европа вся пребывает в каком-то глобальном сумасшествии, поэтому в принципе если исходить из такой логики, чтобы показывать максимальный уровень сумасбродства и в спорте, и везде, такое тоже может произойти. В нормальную парадигму, на мой взгляд, это не укладывается.

Получается, у Тедеско есть агенты или какие-то люди, которые умеют для него искать работу? Не только искать работу, а еще убедить, что Бельгия выглядела неплохо в последнее время, хотя все видели совершенно обратное.

Так он может и до топ-клубов Европы потихоньку дорасти? Всe бывает, там же вопрос в том, как они пробираются, главное же не тренировать, а покупать и продавать игроков. Поэтому где большие деньги, там любые ситуации возможны», – заявил Червиченко.