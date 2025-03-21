Реакция Карреры на возможное назначение Тедеско в «Ювентус»

Массимо Каррера высказался о том, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус» вместо Тиаго Мотты.

«Результаты «Ювентуса» в этом сезоне плохие, не соответствуют амбициям клуба. Но руководство клуба уже дало свои оценки в начале года, установив цели на этот сезон.

От руководства также зависит возможная смена главного тренера, какие планы они строят в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Каррера.