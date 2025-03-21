Реакция Карреры на возможное назначение Тедеско в «Ювентус»

Массимо Каррера высказался о том, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус» вместо Тиаго Мотты.
«Результаты «Ювентуса» в этом сезоне плохие, не соответствуют амбициям клуба. Но руководство клуба уже дало свои оценки в начале года, установив цели на этот сезон.
От руководства также зависит возможная смена главного тренера, какие планы они строят в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Каррера.
- Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
- Его последнее место работы – сборная Бельгии.
Источник: «Спорт-Экспресс»