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Реакция Карреры на возможное назначение Тедеско в «Ювентус»

Сегодня, 21:35

Массимо Каррера высказался о том, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус» вместо Тиаго Мотты.

«Результаты «Ювентуса» в этом сезоне плохие, не соответствуют амбициям клуба. Но руководство клуба уже дало свои оценки в начале года, установив цели на этот сезон.

От руководства также зависит возможная смена главного тренера, какие планы они строят в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Каррера.

  • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
  • Его последнее место работы – сборная Бельгии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Ювентус Каррера Массимо Тедеско Доменико
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